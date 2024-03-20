https://ria.ru/20240320/ekspozitsiya-1934501237.html

Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены"

Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены" - РИА Новости, 20.03.2024

Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены"

Иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены" на международной выставке-форуме "Россия" и исторических парках России посетили более одного миллиона... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:06

2024-03-20T16:06

2024-03-20T16:07

выставка-форум "россия"

сергей кравцов

россия

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены" на международной выставке-форуме "Россия" и исторических парках России посетили более одного миллиона человек, сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ. "За четыре месяца иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены", стартовавшую на Международной выставке-форуме "Россия" и после открывшуюся в Исторических парках "Россия – Моя история" по всей стране, посетило более миллиона россиян", - говорится в сообщении. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на иммерсивной выставке представлены результаты работы по повышению качества образования, достижения этой сферы. Экспозицию можно увидеть в 26 исторических парках в крупных городах России, её материалы показывают школьникам во время "Разговоров о важном" и профориентационного курса "Россия – мои горизонты", а также на уроках истории и географии. "Мультимедийная выставка "Просвещение. Большие перемены" создана в 2023 году по инициативе Минпросвещения России Фондом гуманитарных проектов. Она рассказывает об этапах эволюции системы образования от Советского Союза до современной России, о том, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открыты перед молодежью", - объяснили в сообщении.

https://ria.ru/20240313/deti-1932774634.html

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сергей кравцов, россия, выставка-форум "россия"