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Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены" - РИА Новости, 20.03.2024
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16:06 20.03.2024 (обновлено: 16:07 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/ekspozitsiya-1934501237.html
Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены"
Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены" - РИА Новости, 20.03.2024
Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены"
Иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены" на международной выставке-форуме "Россия" и исторических парках России посетили более одного миллиона... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:06
2024-03-20T16:07
выставка-форум "россия"
сергей кравцов
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены" на международной выставке-форуме "Россия" и исторических парках России посетили более одного миллиона человек, сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ. "За четыре месяца иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены", стартовавшую на Международной выставке-форуме "Россия" и после открывшуюся в Исторических парках "Россия – Моя история" по всей стране, посетило более миллиона россиян", - говорится в сообщении. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на иммерсивной выставке представлены результаты работы по повышению качества образования, достижения этой сферы. Экспозицию можно увидеть в 26 исторических парках в крупных городах России, её материалы показывают школьникам во время "Разговоров о важном" и профориентационного курса "Россия – мои горизонты", а также на уроках истории и географии. "Мультимедийная выставка "Просвещение. Большие перемены" создана в 2023 году по инициативе Минпросвещения России Фондом гуманитарных проектов. Она рассказывает об этапах эволюции системы образования от Советского Союза до современной России, о том, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открыты перед молодежью", - объяснили в сообщении.
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сергей кравцов, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Сергей Кравцов, Россия, Выставка-форум "Россия"
Более миллиона человек посетили экспозицию "Просвещение. Большие перемены"

Более миллиона человек посетили экспозицию Минпросвещения на ВДНХ и в парках

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПодсветка на павильоне №1 "Центральный"
Подсветка на павильоне №1 Центральный
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Подсветка на павильоне №1 "Центральный". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены" на международной выставке-форуме "Россия" и исторических парках России посетили более одного миллиона человек, сообщила пресс-служба министерства просвещения РФ.
"За четыре месяца иммерсивную экспозицию "Просвещение. Большие перемены", стартовавшую на Международной выставке-форуме "Россия" и после открывшуюся в Исторических парках "Россия – Моя история" по всей стране, посетило более миллиона россиян", - говорится в сообщении.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, на иммерсивной выставке представлены результаты работы по повышению качества образования, достижения этой сферы. Экспозицию можно увидеть в 26 исторических парках в крупных городах России, её материалы показывают школьникам во время "Разговоров о важном" и профориентационного курса "Россия – мои горизонты", а также на уроках истории и географии.
"Мультимедийная выставка "Просвещение. Большие перемены" создана в 2023 году по инициативе Минпросвещения России Фондом гуманитарных проектов. Она рассказывает об этапах эволюции системы образования от Советского Союза до современной России, о том, как менялись школы и детские сады, какие возможности сегодня открыты перед молодежью", - объяснили в сообщении.
Новое световое шоу в честь Международного женского дня
Минпросвещения рассказало, сколько детей с инвалидностью учатся в школах
13 марта, 16:50
 
Выставка-форум "Россия"Сергей КравцовРоссияВыставка-форум "Россия"
 
 
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