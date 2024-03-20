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Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 20.03.2024 (обновлено: 16:25 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/dron-1934502595.html
Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ
Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ
Каховская подстанция скорой помощи в Херсонской области получит автомобиль "скорой" после того, как украинский дрон атаковал реанимобиль медучреждения,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T16:08
2024-03-20T16:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
здоровье - общество
безопасность
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Каховская подстанция скорой помощи в Херсонской области получит автомобиль "скорой" после того, как украинский дрон атаковал реанимобиль медучреждения, сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ.Украинский дрон целенаправленно атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который перевозил младенца, на подъезде к Каховской ЦРБ. В результате атаки ребенок и медики не пострадали, фельдшер донес пациента до больницы на руках. В медучреждении ему оказали всю необходимую помощь и выписали, уточнили в ведомстве."Реанимобиль после атаки дрона находится в нерабочем состоянии. Каховская подстанция скорой помощи получит для его замены автомобиль из другого учреждения", - говорится в сообщении.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240316/dron-1933406512.html
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херсонская область , россия, здоровье - общество, безопасность, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Здоровье - Общество, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины
Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ

Украинский дрон атаковал скорую, перевозившую ребенка, возле Каховской ЦРБ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи в Херсонской области
Автомобили скорой помощи в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили скорой помощи в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Каховская подстанция скорой помощи в Херсонской области получит автомобиль "скорой" после того, как украинский дрон атаковал реанимобиль медучреждения, сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ.
Украинский дрон целенаправленно атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который перевозил младенца, на подъезде к Каховской ЦРБ. В результате атаки ребенок и медики не пострадали, фельдшер донес пациента до больницы на руках. В медучреждении ему оказали всю необходимую помощь и выписали, уточнили в ведомстве.
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"Реанимобиль после атаки дрона находится в нерабочем состоянии. Каховская подстанция скорой помощи получит для его замены автомобиль из другого учреждения", - говорится в сообщении.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияЗдоровье - ОбществоБезопасностьУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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