https://ria.ru/20240320/dron-1934502595.html

Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ

Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024

Минздрав пообещал Каховской ЦРБ новую скорую вместо поврежденной дроном ВСУ

Каховская подстанция скорой помощи в Херсонской области получит автомобиль "скорой" после того, как украинский дрон атаковал реанимобиль медучреждения,... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:08

2024-03-20T16:08

2024-03-20T16:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

здоровье - общество

безопасность

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Каховская подстанция скорой помощи в Херсонской области получит автомобиль "скорой" после того, как украинский дрон атаковал реанимобиль медучреждения, сообщается в Telegram-канале Минздрава РФ.Украинский дрон целенаправленно атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который перевозил младенца, на подъезде к Каховской ЦРБ. В результате атаки ребенок и медики не пострадали, фельдшер донес пациента до больницы на руках. В медучреждении ему оказали всю необходимую помощь и выписали, уточнили в ведомстве."Реанимобиль после атаки дрона находится в нерабочем состоянии. Каховская подстанция скорой помощи получит для его замены автомобиль из другого учреждения", - говорится в сообщении.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240316/dron-1933406512.html

https://ria.ru/20240305/dron-1931243729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсонская область , россия, здоровье - общество, безопасность, украина, вооруженные силы украины