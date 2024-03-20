https://ria.ru/20240320/dogazifikatsiya-1934506746.html

Луценко: на Вологодчине принято более 13 тысяч заявок на догазификацию

Луценко: на Вологодчине принято более 13 тысяч заявок на догазификацию - РИА Новости, 20.03.2024

Луценко: на Вологодчине принято более 13 тысяч заявок на догазификацию

На данный момент насчитывается более 13 тысяч заявок на догазификацию домов; голубым топливом пользуются более четырех тысяч семей, сообщил председатель... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T16:19

2024-03-20T16:19

2024-03-20T16:33

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На данный момент насчитывается более 13 тысяч заявок на догазификацию домов; голубым топливом пользуются более четырех тысяч семей, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко."Всего в рамках программы обеспечить доступ к газу планируется в 369 населенных пунктах Вологодчины. За последние 2,5 года для этих целей в регионе построено порядка 647 километров сетей <…>", – сказал глава парламентариев Луценко, слова которого привели в пресс-службе Законодательного собрания.Там уточнили, что активно работы в этом направлении ведутся в Чагодощенском округе. Так, в административном центре специалисты продолжают строительство распределительного газопровода протяженностью 3,9 километра в микрорайоне Дачный. Газовики строят газопроводы-вводы к домам, также работы ведутся и внутри земельных участков. Подключать заявителей планируется летом.Кроме того, уже подключают голубое топливо в дома жителей в поселке Сазоново, говорится в сообщении регионального парламента.

https://ria.ru/20240202/gazifikatsiya-1925067531.html

вологодская область

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области