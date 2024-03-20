https://ria.ru/20240320/diskussiya-1934574418.html
"Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР
"Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР - РИА Новости, 20.03.2024
"Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР
В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Китай: стратегическое партнерство и глобальные РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:19
2024-03-20T22:19
2024-03-20T22:19
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Китай: стратегическое партнерство и глобальные вызовы". Дискуссия стала продолжением цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В обсуждении в очном и онлайн формате приняли участие директор Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, руководитель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань, декан Школы международных и региональных исследований, директор Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Фэн Шаолэй, председатель молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network Виктория Ху и профессор Кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета Анатолий Клинов.Директор Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев, говоря об основных достижениях российско-китайских отношений, особо отметил общность ценностей и политических взглядов России и Китая на будущее человечества: "То, что нас сегодня объединяют идеологические ценности, чрезвычайно важно для развития отношений. У нас практически нет разночтений в том, каким образом должно развиваться человечество, каким образом мировая экономика и геополитика должны двигаться дальше".В числе приоритетных задач дальнейшего развития российско-китайских связей Бабаев назвал стремление к еще большему культурному сближению народов двух стран:"Нам нужно гораздо больше знать о Китае, о современном Китае. Нам нужно внедрять в школьное и в вузовское образование обучение китайской культуре, изучение китайской истории, о которой мы знаем пока еще очень мало. Нам нужно погружаться в эту культуру, потому что без этого невозможны ни деловые переговоры, ни полноценное научное сотрудничество, ни просто понимание между народами".Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил положительную динамику контактов между российскими и китайскими предприятиями, а также высокий уровень взаимодополняемости экономик России и Китая, позволяющий государствам успешно наращивать годовой товарооборот.Одним из серьезных препятствий развитию торгово-экономического взаимодействия России и Китая Чжоу Лицюнь считает финансовые ограничения и трудности с проведением международных платежей, вызванные антироссийскими санкциями Запада:"Все сейчас обсуждают вопрос, каким образом осуществлять оплату между предприятиями и заказчиками. Мы сейчас должны стратегически решить эти вопросы, а также развеять сомнения и опасения, которые существуют у китайских предприятий по этому поводу. Сейчас фактически 90% всех российско-китайских контрактов уже осуществляются в китайском юане. Однако нам необходимо сделать так, чтобы движение финансовых потоков стало более свободным".Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что сейчас мир находится на переломном моменте истории – заканчивается период старого международного порядка, а в авангарде перемен – Россия и Китай: "Растет влияние поднимающихся экономик, развивающихся стран. И соотношение сил постепенно меняется от гегемонии Запада к более справедливому и рациональному распределению власти во всем мире".Россия и Китай, по мнению эксперта, "стремятся к международному порядку, основанному на мире, справедливости, честности, развитии, свободе, демократии, международном праве, праве каждой цивилизации развиваться так, как присуще этой цивилизации, а не на праве одной страны или группы стран выполнять функции глобального полицейского".Продолжая дискуссию, директор Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Фэн Шаолэй отметил: "Развитие отношений России и Китая является исторической необходимостью". При этом, с его точки зрения, можно исходить из традиционного китайского принципа "гармонии без слияния". Следуя этому принципу, народы могут "достигнуть консенсуса и гармонии, находя общее среди различий".Профессор Кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета Анатолий Клинов заметил, что Россия и Китай "во многом запрограммированы сотрудничать", так как исторически сложившиеся ценности, социальные и культурные нормы двух народов во многом совпадают.Директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань подчеркнула важность развития образовательного, информационного и культурного сотрудничества России и Китая как катализаторов развития долгосрочного партнерства: "Как мы знаем, сейчас начались перекрёстные годы культуры России и Китая. Эта инициатива также поможет укреплению дружбы между нашими странами, так как это отличный способ углубить двусторонние обмены в области культуры и образования между нашими странами для того, что в конечном счете и составляет основу взаимопонимания между народами".
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россия, китай, ближний восток, высшая школа экономики (вшэ), шос, новости агентства, экономика, миа "россия сегодня"
Россия, Китай, Ближний Восток, Высшая школа экономики (ВШЭ), ШОС, Новости агентства, Экономика, МИА "Россия сегодня"
"Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР
МИА "Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Китай: стратегическое партнерство и глобальные вызовы". Дискуссия стала продолжением цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
В обсуждении в очном и онлайн формате приняли участие директор Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, руководитель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ
Андрей Карнеев, директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань, декан Школы международных и региональных исследований, директор Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Фэн Шаолэй, председатель молодежной платформы стран ШОС
SCOLAR Network Виктория Ху и профессор Кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета Анатолий Клинов.
Директор Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев, говоря об основных достижениях российско-китайских отношений, особо отметил общность ценностей и политических взглядов России и Китая на будущее человечества: "То, что нас сегодня объединяют идеологические ценности, чрезвычайно важно для развития отношений. У нас практически нет разночтений в том, каким образом должно развиваться человечество, каким образом мировая экономика и геополитика должны двигаться дальше".
В числе приоритетных задач дальнейшего развития российско-китайских связей Бабаев назвал стремление к еще большему культурному сближению народов двух стран:
"Нам нужно гораздо больше знать о Китае, о современном Китае. Нам нужно внедрять в школьное и в вузовское образование обучение китайской культуре, изучение китайской истории, о которой мы знаем пока еще очень мало. Нам нужно погружаться в эту культуру, потому что без этого невозможны ни деловые переговоры, ни полноценное научное сотрудничество, ни просто понимание между народами".
Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил положительную динамику контактов между российскими и китайскими предприятиями, а также высокий уровень взаимодополняемости экономик России и Китая, позволяющий государствам успешно наращивать годовой товарооборот.
Одним из серьезных препятствий развитию торгово-экономического взаимодействия России и Китая Чжоу Лицюнь считает финансовые ограничения и трудности с проведением международных платежей, вызванные антироссийскими санкциями Запада:
"Все сейчас обсуждают вопрос, каким образом осуществлять оплату между предприятиями и заказчиками. Мы сейчас должны стратегически решить эти вопросы, а также развеять сомнения и опасения, которые существуют у китайских предприятий по этому поводу. Сейчас фактически 90% всех российско-китайских контрактов уже осуществляются в китайском юане. Однако нам необходимо сделать так, чтобы движение финансовых потоков стало более свободным".
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что сейчас мир находится на переломном моменте истории – заканчивается период старого международного порядка, а в авангарде перемен – Россия и Китай: "Растет влияние поднимающихся экономик, развивающихся стран. И соотношение сил постепенно меняется от гегемонии Запада к более справедливому и рациональному распределению власти во всем мире".
Россия и Китай, по мнению эксперта, "стремятся к международному порядку, основанному на мире, справедливости, честности, развитии, свободе, демократии, международном праве, праве каждой цивилизации развиваться так, как присуще этой цивилизации, а не на праве одной страны или группы стран выполнять функции глобального полицейского".
Продолжая дискуссию, директор Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Фэн Шаолэй отметил: "Развитие отношений России и Китая является исторической необходимостью". При этом, с его точки зрения, можно исходить из традиционного китайского принципа "гармонии без слияния". Следуя этому принципу, народы могут "достигнуть консенсуса и гармонии, находя общее среди различий".
Профессор Кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета Анатолий Клинов заметил, что Россия и Китай "во многом запрограммированы сотрудничать", так как исторически сложившиеся ценности, социальные и культурные нормы двух народов во многом совпадают.
Директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань подчеркнула важность развития образовательного, информационного и культурного сотрудничества России и Китая как катализаторов развития долгосрочного партнерства: "Как мы знаем, сейчас начались перекрёстные годы культуры России и Китая. Эта инициатива также поможет укреплению дружбы между нашими странами, так как это отличный способ углубить двусторонние обмены в области культуры и образования между нашими странами для того, что в конечном счете и составляет основу взаимопонимания между народами".
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