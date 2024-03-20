https://ria.ru/20240320/diskussiya-1934574418.html

"Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР

"Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР - РИА Новости, 20.03.2024

"Россия сегодня" провела круглый стол с ведущими экспертами из России и КНР

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Китай: стратегическое партнерство и глобальные РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:19

2024-03-20T22:19

2024-03-20T22:19

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Китай: стратегическое партнерство и глобальные вызовы". Дискуссия стала продолжением цикла образовательно-экспертных мероприятий "Новые горизонты сотрудничества России со странами Ближнего Востока и Африки", организованного при поддержке Фонда Горчакова и АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".В обсуждении в очном и онлайн формате приняли участие директор Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев, председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь, руководитель Школы востоковедения Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Карнеев, директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань, декан Школы международных и региональных исследований, директор Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Фэн Шаолэй, председатель молодежной платформы стран ШОС SCOLAR Network Виктория Ху и профессор Кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета Анатолий Клинов.Директор Института Китая и современной Азии Кирилл Бабаев, говоря об основных достижениях российско-китайских отношений, особо отметил общность ценностей и политических взглядов России и Китая на будущее человечества: "То, что нас сегодня объединяют идеологические ценности, чрезвычайно важно для развития отношений. У нас практически нет разночтений в том, каким образом должно развиваться человечество, каким образом мировая экономика и геополитика должны двигаться дальше".В числе приоритетных задач дальнейшего развития российско-китайских связей Бабаев назвал стремление к еще большему культурному сближению народов двух стран:"Нам нужно гораздо больше знать о Китае, о современном Китае. Нам нужно внедрять в школьное и в вузовское образование обучение китайской культуре, изучение китайской истории, о которой мы знаем пока еще очень мало. Нам нужно погружаться в эту культуру, потому что без этого невозможны ни деловые переговоры, ни полноценное научное сотрудничество, ни просто понимание между народами".Председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь отметил положительную динамику контактов между российскими и китайскими предприятиями, а также высокий уровень взаимодополняемости экономик России и Китая, позволяющий государствам успешно наращивать годовой товарооборот.Одним из серьезных препятствий развитию торгово-экономического взаимодействия России и Китая Чжоу Лицюнь считает финансовые ограничения и трудности с проведением международных платежей, вызванные антироссийскими санкциями Запада:"Все сейчас обсуждают вопрос, каким образом осуществлять оплату между предприятиями и заказчиками. Мы сейчас должны стратегически решить эти вопросы, а также развеять сомнения и опасения, которые существуют у китайских предприятий по этому поводу. Сейчас фактически 90% всех российско-китайских контрактов уже осуществляются в китайском юане. Однако нам необходимо сделать так, чтобы движение финансовых потоков стало более свободным".Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев отметил, что сейчас мир находится на переломном моменте истории – заканчивается период старого международного порядка, а в авангарде перемен – Россия и Китай: "Растет влияние поднимающихся экономик, развивающихся стран. И соотношение сил постепенно меняется от гегемонии Запада к более справедливому и рациональному распределению власти во всем мире".Россия и Китай, по мнению эксперта, "стремятся к международному порядку, основанному на мире, справедливости, честности, развитии, свободе, демократии, международном праве, праве каждой цивилизации развиваться так, как присуще этой цивилизации, а не на праве одной страны или группы стран выполнять функции глобального полицейского".Продолжая дискуссию, директор Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета Фэн Шаолэй отметил: "Развитие отношений России и Китая является исторической необходимостью". При этом, с его точки зрения, можно исходить из традиционного китайского принципа "гармонии без слияния". Следуя этому принципу, народы могут "достигнуть консенсуса и гармонии, находя общее среди различий".Профессор Кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета Анатолий Клинов заметил, что Россия и Китай "во многом запрограммированы сотрудничать", так как исторически сложившиеся ценности, социальные и культурные нормы двух народов во многом совпадают.Директор по международным обменам и сотрудничеству Китайского университета связи Чжун Даньдань подчеркнула важность развития образовательного, информационного и культурного сотрудничества России и Китая как катализаторов развития долгосрочного партнерства: "Как мы знаем, сейчас начались перекрёстные годы культуры России и Китая. Эта инициатива также поможет укреплению дружбы между нашими странами, так как это отличный способ углубить двусторонние обмены в области культуры и образования между нашими странами для того, что в конечном счете и составляет основу взаимопонимания между народами".

https://ria.ru/20240313/telekanal-1932747098.html

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россия, китай, ближний восток, высшая школа экономики (вшэ), шос, новости агентства, экономика, миа "россия сегодня"