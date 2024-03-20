https://ria.ru/20240320/deti-1934551993.html

Более десяти регионов России предложили Белгородской области принять детей

Более десяти регионов России предложили Белгородской области принять детей - РИА Новости, 20.03.2024

Более десяти регионов России предложили Белгородской области принять детей

Более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:09

2024-03-20T19:09

2024-03-20T19:46

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Более десяти регионов РФ предложили принять на отдых детей из Белгородской области, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.В своем Telegram-канале Гладков рассказал, что с завтрашнего дня Белгородская область начинает отправку 1200 детей в оздоровительные лагеря в другие регионы РФ. По его словам, 655 ребят поедут в Пензу, также туда отправятся 150 спортсменов, остальные дети отдохнут в Калуге и Тамбове."На сегодняшний день поступили предложения принять наших детей от губернаторов Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан, Ставропольского края и многих других. Я благодарен коллегам за такую поддержку", - написал Гладков.Он отметил, что в общей сложности поступило порядка 9 тысяч заявок на детский отдых в других регионах."Пока мы планируем разместить ребят на три недели, однако если будет необходимость, то попросим коллег продлить нахождение детей в безопасном месте до окончания учебного года. Конечно, с учетом согласия родителей", - подчеркнул губернатор.В ходе прямого эфира в социальной сети "ВКонтакте" в среду Гладков сообщил, что Ямало-Ненецкий автономный округ также готов принять белгородских детей. "Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа… просит доставлять в Москву, и с Ямала полетят за нашими детьми чартеры", - отметил глава региона.Он добавил, что по детям-инвалидам будут приниматься индивидуальные решения через региональное министерство социальной защиты населения.Ранее Гладков сообщал, что принято решение вывезти в другие субъекты РФ около 9 тысяч детей из-за обстрелов региона со стороны Украины.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20240320/belgorod-1934453875.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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общество, россия, белгородская область, пенза, вячеслав гладков