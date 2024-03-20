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В Ульяновской области завели дело после побоев опекуном приемных детей
В Ульяновской области завели дело после побоев опекуном приемных детей - РИА Новости, 20.03.2024
В Ульяновской области завели дело после побоев опекуном приемных детей
Уголовное дело возбуждено в Ульяновской области по факту халатности со стороны органов опеки, которые проигнорировали жалобы приемных детей на побои от... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:42
2024-03-20T17:42
2024-03-20T17:42
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ульяновская область
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САМАРА, 20 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Ульяновской области по факту халатности со стороны органов опеки, которые проигнорировали жалобы приемных детей на побои от женщины-опекуна, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале. Прокуратура Чердаклинского района организовала проверку после обращения в правоохранительные органы малолетней девочки, которая сообщила о насилии со стороны женщины-опекуна и ее совершеннолетнего внука. Надзорное ведомство установило, что должностные лица отдела по опеке и попечительству проверяли условия жизни детей в приемной семье формально. Несмотря на то, что приемные дети указывали сотрудникам отдела на происходившее в семье, в том числе факты побоев и издевательств, меры к защите прав несовершеннолетних предприняты не были, отметили в региональной прокуратуре. "По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении надзорного ведомства. В прокуратуре добавили, что сейчас продолжается расследование уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), возбужденное в отношении женщины-опекуна. Дело было изъято из производства органов дознания и передано для расследования в региональное СУСК России.
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РИА Новости
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происшествия, россия, ульяновская область
Происшествия, Россия, Ульяновская область
В Ульяновской области завели дело после побоев опекуном приемных детей
Дело о халатности ульяновских органов опеки завели после побоев детей опекуном
САМАРА, 20 мар — РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено в Ульяновской области по факту халатности со стороны органов опеки, которые проигнорировали жалобы приемных детей на побои от женщины-опекуна, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале
.
Прокуратура Чердаклинского района организовала проверку после обращения в правоохранительные органы малолетней девочки, которая сообщила о насилии со стороны женщины-опекуна и ее совершеннолетнего внука. Надзорное ведомство установило, что должностные лица отдела по опеке и попечительству проверяли условия жизни детей в приемной семье формально. Несмотря на то, что приемные дети указывали сотрудникам отдела на происходившее в семье, в том числе факты побоев и издевательств, меры к защите прав несовершеннолетних предприняты не были, отметили в региональной прокуратуре.
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"По результатам рассмотрения направленных прокурором района материалов проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ
(халатность)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре добавили, что сейчас продолжается расследование уголовного дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним), возбужденное в отношении женщины-опекуна. Дело было изъято из производства органов дознания и передано для расследования в региональное СУСК России.
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