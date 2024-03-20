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Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/deti-1934492813.html
Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей
Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей - РИА Новости, 20.03.2024
Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей
Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей, они пробудут в регионе "столько, сколько потребуется", сообщил глава региона Глеб Никитин в своем... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T15:40
2024-03-20T15:40
специальная военная операция на украине
общество
нижегородская область
белгородская область
белгород
глеб никитин
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей, они пробудут в регионе "столько, сколько потребуется", сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. В последнее время Белгородская область подвергается активным обстрелам со стороны ВСУ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. "Договорились с коллегами из Белгорода, что примем в Нижегородской области не менее 200 детей. Такой опыт у нас уже есть. Дал необходимые поручения по подбору и подготовке корпусов в круглогодичных детских лагерях, организацих культурно-просветительской и образовательной программ. Дети будут у нас столько, сколько потребуется", - написал Никитин. Он подчеркнул, что у детей должна быть возможность отдохнуть, получить положительные эмоции. "Россия – это наш большой дом. Дети должны чувствовать себя безопасно. Белгород, мы вместе и всегда готовы помочь", - заявил губернатор Нижегородской области.
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общество, нижегородская область, белгородская область, белгород, глеб никитин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Нижегородская область, Белгородская область, Белгород, Глеб Никитин, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей

Никитин: Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗнак "Дети" на автобусе
Знак Дети на автобусе - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей, они пробудут в регионе "столько, сколько потребуется", сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
В последнее время Белгородская область подвергается активным обстрелам со стороны ВСУ.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей.
«
"Договорились с коллегами из Белгорода, что примем в Нижегородской области не менее 200 детей. Такой опыт у нас уже есть. Дал необходимые поручения по подбору и подготовке корпусов в круглогодичных детских лагерях, организацих культурно-просветительской и образовательной программ. Дети будут у нас столько, сколько потребуется", - написал Никитин.
Он подчеркнул, что у детей должна быть возможность отдохнуть, получить положительные эмоции. "Россия – это наш большой дом. Дети должны чувствовать себя безопасно. Белгород, мы вместе и всегда готовы помочь", - заявил губернатор Нижегородской области.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоНижегородская областьБелгородская областьБелгородГлеб НикитинВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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