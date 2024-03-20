https://ria.ru/20240320/deti-1934492813.html

Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей

Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей - РИА Новости, 20.03.2024

Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей

Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей, они пробудут в регионе "столько, сколько потребуется", сообщил глава региона Глеб Никитин в своем... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:40

2024-03-20T15:40

2024-03-20T15:40

специальная военная операция на украине

общество

нижегородская область

белгородская область

белгород

глеб никитин

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Нижегородская область примет не менее 200 белгородских детей, они пробудут в регионе "столько, сколько потребуется", сообщил глава региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале. В последнее время Белгородская область подвергается активным обстрелам со стороны ВСУ. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. "Договорились с коллегами из Белгорода, что примем в Нижегородской области не менее 200 детей. Такой опыт у нас уже есть. Дал необходимые поручения по подбору и подготовке корпусов в круглогодичных детских лагерях, организацих культурно-просветительской и образовательной программ. Дети будут у нас столько, сколько потребуется", - написал Никитин. Он подчеркнул, что у детей должна быть возможность отдохнуть, получить положительные эмоции. "Россия – это наш большой дом. Дети должны чувствовать себя безопасно. Белгород, мы вместе и всегда готовы помочь", - заявил губернатор Нижегородской области.

https://ria.ru/20240320/shkoly-1934379625.html

нижегородская область

белгородская область

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Ольга Фомченкова

общество, нижегородская область, белгородская область, белгород, глеб никитин, вячеслав гладков, вооруженные силы украины