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Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2024
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12:37 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/deti-1934439399.html
Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области
Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2024
Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области
Тамбовская область примет 150 белгородских детей, они приедут 22 марта и будут находиться в одном из детских лагерей до конца учебного года, сообщили РИА... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:37
2024-03-20T12:37
общество
белгородская область
тамбовская область
россия
максим егоров
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Тамбовская область примет 150 белгородских детей, они приедут 22 марта и будут находиться в одном из детских лагерей до конца учебного года, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край. "Тамбовщина примет 150 детей из Белгородской области. Они приедут 22 марта и будут находиться до конца учебного года. Их размесят в одном из детских лагерей на территории области", - говорится в сообщении. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщал во вторник, что уже "решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц". Сейчас власти ищут вожатых. "Для всех прибывающих подготовлены психологи, которые, в случае необходимости, готовы оказать детям необходимую помощь", - добавили власти. В правительстве Тамбовской области рассказали, что для детей подготовлена образовательная и развлекательная программы, которые познакомят ребят с историей Тамбовского края, расскажут о связях с их Белгородчиной. Дети также смогут принять участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и викторинах. "Мы помогали и будет помогать Белгородской области. В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.
https://ria.ru/20240319/podmoskove-1934345205.html
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общество, белгородская область, тамбовская область, россия, максим егоров, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Тамбовская область, Россия, Максим Егоров, Вячеслав Гладков
Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области

Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области 22 марта

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтобусы
Автобусы - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Тамбовская область примет 150 белгородских детей, они приедут 22 марта и будут находиться в одном из детских лагерей до конца учебного года, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край.
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"Тамбовщина примет 150 детей из Белгородской области. Они приедут 22 марта и будут находиться до конца учебного года. Их размесят в одном из детских лагерей на территории области", - говорится в сообщении.
Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщал во вторник, что уже "решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц". Сейчас власти ищут вожатых.
"Для всех прибывающих подготовлены психологи, которые, в случае необходимости, готовы оказать детям необходимую помощь", - добавили власти.
В правительстве Тамбовской области рассказали, что для детей подготовлена образовательная и развлекательная программы, которые познакомят ребят с историей Тамбовского края, расскажут о связях с их Белгородчиной. Дети также смогут принять участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и викторинах.
"Мы помогали и будет помогать Белгородской области. В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.
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ОбществоБелгородская областьТамбовская областьРоссияМаксим ЕгоровВячеслав Гладков
 
 
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