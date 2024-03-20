https://ria.ru/20240320/deti-1934439399.html

Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области

Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области - РИА Новости, 20.03.2024

Тамбовская область примет 150 детей из Белгородской области

Тамбовская область примет 150 белгородских детей, они приедут 22 марта и будут находиться в одном из детских лагерей до конца учебного года, сообщили РИА... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:37

2024-03-20T12:37

2024-03-20T12:37

общество

белгородская область

тамбовская область

россия

максим егоров

вячеслав гладков

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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Тамбовская область примет 150 белгородских детей, они приедут 22 марта и будут находиться в одном из детских лагерей до конца учебного года, сообщили РИА Новости в правительстве региона. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из-за украинских обстрелов принято решение вывезти из Белгородской области в другие регионы России около 9 тысяч детей. В числе регионов оказались Пензенская, Тамбовская, Калужская области и Ставропольский край. "Тамбовщина примет 150 детей из Белгородской области. Они приедут 22 марта и будут находиться до конца учебного года. Их размесят в одном из детских лагерей на территории области", - говорится в сообщении. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщал во вторник, что уже "решены вопросы, связанные с питанием, медицинским обеспечением и размещением сопровождающих лиц". Сейчас власти ищут вожатых. "Для всех прибывающих подготовлены психологи, которые, в случае необходимости, готовы оказать детям необходимую помощь", - добавили власти. В правительстве Тамбовской области рассказали, что для детей подготовлена образовательная и развлекательная программы, которые познакомят ребят с историей Тамбовского края, расскажут о связях с их Белгородчиной. Дети также смогут принять участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и викторинах. "Мы помогали и будет помогать Белгородской области. В прошлом году мы принимали жителей Шебекино, которые подвергались ударам со стороны украинских неонацистов. Уже в этом году мы размещали у себя детей, которых вывезли из Белгорода после очередных украинских бомбардировок. И в этот раз мы сделаем все, чтобы белгородские дети интересно и с пользой для себя провели время на тамбовской земле", - отметил Егоров.

https://ria.ru/20240319/podmoskove-1934345205.html

https://ria.ru/20240313/ataki-1932638218.html

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общество, белгородская область, тамбовская область, россия, максим егоров, вячеслав гладков