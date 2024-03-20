https://ria.ru/20240320/deti-1934389227.html
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции - РИА Новости, 20.03.2024
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции
Следователи завели дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:50
2024-03-20T09:50
2024-03-20T11:52
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи завели дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Следственными органами <…> возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в публикации.По данным Следственного комитета и прокуратуры, тела двух младенцев обнаружили 18 и 19 марта на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт.Следствие установило, что погибшие — девочки, у одной из них нашли на голове рану в теменной области слева. Специалисты выясняют личность их матери.
https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции
СК завел дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве