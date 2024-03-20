Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:50 20.03.2024 (обновлено: 11:52 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/deti-1934389227.html
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции - РИА Новости, 20.03.2024
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции
Следователи завели дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:50
2024-03-20T11:52
происшествия
новая москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934421783_0:208:1280:928_1920x0_80_0_0_0e983493d75762918abed76be2aa0358.jpg
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи завели дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Следственными органами &lt;…&gt; возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в публикации.По данным Следственного комитета и прокуратуры, тела двух младенцев обнаружили 18 и 19 марта на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт.Следствие установило, что погибшие — девочки, у одной из них нашли на голове рану в теменной области слева. Специалисты выясняют личность их матери.
https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html
https://ria.ru/20240219/arest-1928185328.html
новая москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934421783_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_20d380a6f39197d1a007ae0adfdfbb25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции

СК завел дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramПомещение насосной станции в Новой Москве, где были обнаружены тела младенцев
Помещение насосной станции в Новой Москве, где были обнаружены тела младенцев - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Помещение насосной станции в Новой Москве, где были обнаружены тела младенцев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи завели дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале.
"Следственными органами <…> возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в публикации.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
В Омске мать двоих детей родила третьего ребенка и выбросила его
1 февраля, 09:26
По данным Следственного комитета и прокуратуры, тела двух младенцев обнаружили 18 и 19 марта на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт.
Следствие установило, что погибшие — девочки, у одной из них нашли на голове рану в теменной области слева. Специалисты выясняют личность их матери.
Жительнице Новосибирска, обвиняемая по уголовному делу о покушении на убийство новорожденного ребенка
В Новосибирске арестовали женщину, выбросившую младенца в мусорный бак
19 февраля, 11:05
 
ПроисшествияНовая МоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала