https://ria.ru/20240320/deti-1934389227.html

В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции

В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции - РИА Новости, 20.03.2024

В Новой Москве завели дела после обнаружения тел детей на насосной станции

Следователи завели дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T09:50

2024-03-20T09:50

2024-03-20T11:52

происшествия

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Следователи завели дела после обнаружения тел младенцев на насосной станции в Новой Москве, сообщил столичный главк СК в Telegram-канале."Следственными органами <…> возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в публикации.По данным Следственного комитета и прокуратуры, тела двух младенцев обнаружили 18 и 19 марта на насосной станции на Солнечной улице, на которой шел ремонт.Следствие установило, что погибшие — девочки, у одной из них нашли на голове рану в теменной области слева. Специалисты выясняют личность их матери.

https://ria.ru/20240201/rebenok-1924726307.html

https://ria.ru/20240219/arest-1928185328.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), россия