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Тульские десантники уничтожили под Артемовском группу боевиков ВСУ
Тульские десантники уничтожили под Артемовском группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
Тульские десантники уничтожили под Артемовском группу боевиков ВСУ
Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте в районе Раздоловки и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:18
2024-03-20T05:18
2024-03-20T05:18
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте в районе Раздоловки и Веселого на артемовском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Получив задачу на уничтожение пехоты ВСУ в опорном пункте, экипаж мобильной бронегруппы гвардейского парашютно-десантного полка Тульского соединения ВДВ, действующий на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, под покровом ночи оперативно выдвинулся в заданный район для выполнения боевой задачи", - рассказали в МО РФ. Сообщается, что после поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ, чтобы избежать ответного огня со стороны подразделений ВСУ, экипаж боевой машины десанта поменял огневую позицию. "Сменив позиции, бронегруппа тульских десантников продолжила уничтожение личного состава украинских формирований", - пояснили в МО.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html
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россия, артемовский, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Артемовский, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Тульские десантники уничтожили под Артемовском группу боевиков ВСУ
Бойцы полка Тульского соединения ВДВ уничтожили под Артемовском группу ВСУ