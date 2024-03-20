https://ria.ru/20240320/demografiya-1934360284.html

Нечаев предложил Путину ввести должность ответственного за демографию

Нечаев предложил Путину ввести должность ответственного за демографию - РИА Новости, 20.03.2024

Нечаев предложил Путину ввести должность ответственного за демографию

Глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести должность ответственного за демографию в... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:23

2024-03-20T00:23

2024-03-20T01:11

россия

политика

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

владимир путин

сергей миронов

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести должность ответственного за демографию в России, предположив, что это может быть министр или курирующий вопрос вице-премьер. Путин встретился во вторник вечером с лидерами думских фракций. "Многие говорят, у нас в стране нет ответственных за демографию. Ну кто-то называет Вас, что Вы ответственный, но нельзя, чтобы президент у нас за все был ответственный. Он свою работу делает, ну давайте его тоже как-то разгружать", - сказал Нечаев. По его словам, в России "часть вопросов демографии в одном ведомстве, часть - в другом, часть - в третьем". "Сделать ли министерство или, например, сделать курирующего вице-премьера - это задача уже, надо обсуждать", - сказал Нечаев. Ранее в ходе встречи лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил президенту создать в составе кабмина министерство демографии.

https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html

https://ria.ru/20240229/nikitin-1930353841.html

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россия, политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин, сергей миронов