https://ria.ru/20240320/demografiya-1934360284.html
Нечаев предложил Путину ввести должность ответственного за демографию
Нечаев предложил Путину ввести должность ответственного за демографию - РИА Новости, 20.03.2024
Нечаев предложил Путину ввести должность ответственного за демографию
Глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести должность ответственного за демографию в... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:23
2024-03-20T00:23
2024-03-20T01:11
россия
политика
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
владимир путин
сергей миронов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести должность ответственного за демографию в России, предположив, что это может быть министр или курирующий вопрос вице-премьер. Путин встретился во вторник вечером с лидерами думских фракций. "Многие говорят, у нас в стране нет ответственных за демографию. Ну кто-то называет Вас, что Вы ответственный, но нельзя, чтобы президент у нас за все был ответственный. Он свою работу делает, ну давайте его тоже как-то разгружать", - сказал Нечаев. По его словам, в России "часть вопросов демографии в одном ведомстве, часть - в другом, часть - в третьем". "Сделать ли министерство или, например, сделать курирующего вице-премьера - это задача уже, надо обсуждать", - сказал Нечаев. Ранее в ходе встречи лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил президенту создать в составе кабмина министерство демографии.
https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html
https://ria.ru/20240313/naselenie-1932643058.html
https://ria.ru/20240229/nikitin-1930353841.html
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россия, политика, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), владимир путин, сергей миронов
Россия, Политика, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Владимир Путин, Сергей Миронов
Нечаев предложил Путину ввести должность ответственного за демографию
Нечаев предложил ввести должность ответственного за демографию
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Глава думской фракции "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил ввести должность ответственного за демографию в России, предположив, что это может быть министр или курирующий вопрос вице-премьер.
Путин встретился во вторник вечером с лидерами думских фракций.
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"Многие говорят, у нас в стране нет ответственных за демографию. Ну кто-то называет Вас, что Вы ответственный, но нельзя, чтобы президент у нас за все был ответственный. Он свою работу делает, ну давайте его тоже как-то разгружать", - сказал Нечаев.
По его словам, в России "часть вопросов демографии в одном ведомстве, часть - в другом, часть - в третьем".
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"Сделать ли министерство или, например, сделать курирующего вице-премьера - это задача уже, надо обсуждать", - сказал Нечаев.
Ранее в ходе встречи лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов
предложил президенту создать в составе кабмина министерство демографии.
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