https://ria.ru/20240320/delo-1934573531.html

В Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ

В Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ - РИА Новости, 20.03.2024

В Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ

Следователи в Саратове возбудили в отношении водителя автобуса уголовное дело о незаконном лишении свободы 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T22:11

2024-03-20T22:11

2024-03-20T22:11

происшествия

россия

ленинский район

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили в отношении водителя автобуса уголовное дело о незаконном лишении свободы 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья, которая оказалась заперта в салоне с требованием оплаты проезда, уже оплаченного транспортной картой, сообщило региональное управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы - статья 127 УК РФ. По предварительным данным, 19 марта 2024 года в Ленинском районе города Саратова водитель общественного транспорта не выпускал из автобуса несовершеннолетнюю с ограниченными возможностями здоровья, добиваясь оплаты проезда, который девушка уже оплатила транспортной картой и предъявила документ, подтверждающий право на льготу. В сложившейся ситуации девушка была вынуждена повторно произвести оплату денежными средствами", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального управления СК РФ по Саратовской области. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240227/delo-1929785911.html

россия

ленинский район

саратов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ленинский район, саратов, следственный комитет россии (ск рф)