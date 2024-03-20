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В Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ
В Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ - РИА Новости, 20.03.2024
В Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ
Следователи в Саратове возбудили в отношении водителя автобуса уголовное дело о незаконном лишении свободы 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T22:11
2024-03-20T22:11
2024-03-20T22:11
происшествия
россия
ленинский район
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следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Следователи в Саратове возбудили в отношении водителя автобуса уголовное дело о незаконном лишении свободы 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья, которая оказалась заперта в салоне с требованием оплаты проезда, уже оплаченного транспортной картой, сообщило региональное управление СК РФ. "Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы - статья 127 УК РФ. По предварительным данным, 19 марта 2024 года в Ленинском районе города Саратова водитель общественного транспорта не выпускал из автобуса несовершеннолетнюю с ограниченными возможностями здоровья, добиваясь оплаты проезда, который девушка уже оплатила транспортной картой и предъявила документ, подтверждающий право на льготу. В сложившейся ситуации девушка была вынуждена повторно произвести оплату денежными средствами", - говорится в сообщении Telegram-канала регионального управления СК РФ по Саратовской области. Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240227/delo-1929785911.html
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происшествия, россия, ленинский район, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ленинский район, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ
СК: в Саратове завели дело на водителя, удерживавшего в автобусе девушку с ОВЗ