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Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2024
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Новости Подмосковья
 
19:01 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/dachi-1934550496.html
Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье
Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2024
Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье
С начала 2024 года собственники дач в Московской области зарегистрировали более 10,4 тысячи объектов недвижимости. Регистрация дает возможность оформить... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T19:01
2024-03-20T19:01
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С начала 2024 года собственники дач в Московской области зарегистрировали более 10,4 тысячи объектов недвижимости. Регистрация дает возможность оформить прописку, провести газ, получить налоговый вычет и многое другое. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на минимущество региона.Дачная амнистия начала действовать в Подмосковье с 2006 года. В прошлом году ее продлили до марта 2031 года. Как уточнила глава ведомства Наталья Адигамова, из 10,4 тысячи зарегистрированных строений более восьми тысяч являются объектами индивидуального жилищного строительства."Программа дачной амнистии не только упрощает жизнь граждан, но и за счет вовлечения в оборот жилой недвижимости позволяет государству увеличивать собираемость налогов", – отметила Адигамова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЧастные дома в Московской области
Частные дома в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С начала 2024 года собственники дач в Московской области зарегистрировали более 10,4 тысячи объектов недвижимости. Регистрация дает возможность оформить прописку, провести газ, получить налоговый вычет и многое другое. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на минимущество региона.
Дачная амнистия начала действовать в Подмосковье с 2006 года. В прошлом году ее продлили до марта 2031 года. Как уточнила глава ведомства Наталья Адигамова, из 10,4 тысячи зарегистрированных строений более восьми тысяч являются объектами индивидуального жилищного строительства.
"Программа дачной амнистии не только упрощает жизнь граждан, но и за счет вовлечения в оборот жилой недвижимости позволяет государству увеличивать собираемость налогов", – отметила Адигамова.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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