https://ria.ru/20240320/dachi-1934550496.html

Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье

Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье - РИА Новости, 20.03.2024

Более 10 тысяч объектов зарегистрировано по дачной амнистии в Подмосковье

С начала 2024 года собственники дач в Московской области зарегистрировали более 10,4 тысячи объектов недвижимости. Регистрация дает возможность оформить... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T19:01

2024-03-20T19:01

2024-03-20T19:01

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803524391_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489762c51d29200afab3afa7f2ea49f6.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. С начала 2024 года собственники дач в Московской области зарегистрировали более 10,4 тысячи объектов недвижимости. Регистрация дает возможность оформить прописку, провести газ, получить налоговый вычет и многое другое. Об этом сообщил телеканал "360", ссылаясь на минимущество региона.Дачная амнистия начала действовать в Подмосковье с 2006 года. В прошлом году ее продлили до марта 2031 года. Как уточнила глава ведомства Наталья Адигамова, из 10,4 тысячи зарегистрированных строений более восьми тысяч являются объектами индивидуального жилищного строительства."Программа дачной амнистии не только упрощает жизнь граждан, но и за счет вовлечения в оборот жилой недвижимости позволяет государству увеличивать собираемость налогов", – отметила Адигамова.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)