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Астраханские бизнесмены обустроили кафе национальной кухни по нацпроекту
Астраханские бизнесмены обустроили кафе национальной кухни по нацпроекту - РИА Новости, 20.03.2024
Астраханские бизнесмены обустроили кафе национальной кухни по нацпроекту
Арман и Наргиза Мулдашевы получили льготный займ, обратившись в Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, на эти деньги они обустроили... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T17:09
2024-03-20T17:09
2024-03-20T17:09
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арман и Наргиза Мулдашевы получили льготный займ, обратившись в Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, на эти деньги они обустроили кафе национальной казахской кухни, сообщает пресс-служба регионального правительства. Финансовую поддержку им предоставили в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Кафе находится в поселке Нижний Баскунчак. В этот населенный пункт съезжаются туристы из разных уголков страны. Люди приезжают, чтобы побывать на уникальном озере Баскунчак, посетить Богдинско-Баскунчакский заповедник. Ранее супруги Мулдашевы принимали гостей в юрте, обустроенной в этническом стиле. Потом они решили расширять бизнес. Для этого они обратились в Фонд поддержки МСП. На полученный займ удалось отремонтировать пустующее помещение, закупить необходимую бытовую технику. Теперь в меню кафе пышные баурсаки, ароматный бешбармак, рассыпчатый плов и другие национальные блюда, полюбившиеся туристам, среди которых немало известных артистов и ведущих ТВ-шоу. "Мы очень благодарны фонду за предоставленный льготный займ. Смогли взять крупную сумму на развитие своего дела, обустроили помещение, приобрели новое современное оборудование. Конечно, планируем не останавливаться на достигнутом, снова обратимся в фонд за поддержкой", – рассказали супруги, слова которых приводит пресс-служба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астраханская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты
Твой бизнес, Астраханская область, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Нацпроекты
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арман и Наргиза Мулдашевы получили льготный займ, обратившись в Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, на эти деньги они обустроили кафе национальной казахской кухни, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Финансовую поддержку им предоставили в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Кафе
находится в поселке Нижний Баскунчак. В этот населенный пункт съезжаются туристы из разных уголков страны. Люди приезжают, чтобы побывать на уникальном озере Баскунчак, посетить Богдинско-Баскунчакский заповедник.
Ранее супруги Мулдашевы принимали гостей в юрте, обустроенной в этническом стиле. Потом они решили расширять бизнес. Для этого они обратились в Фонд поддержки МСП. На полученный займ удалось отремонтировать пустующее помещение, закупить необходимую бытовую технику.
Теперь в меню кафе пышные баурсаки, ароматный бешбармак, рассыпчатый плов и другие национальные блюда, полюбившиеся туристам, среди которых немало известных артистов и ведущих ТВ-шоу.
"Мы очень благодарны фонду за предоставленный льготный займ. Смогли взять крупную сумму на развитие своего дела, обустроили помещение, приобрели новое современное оборудование. Конечно, планируем не останавливаться на достигнутом, снова обратимся в фонд за поддержкой", – рассказали супруги, слова которых приводит пресс-служба.
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