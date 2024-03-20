https://ria.ru/20240320/biznesmeny-1934521651.html

Астраханские бизнесмены обустроили кафе национальной кухни по нацпроекту

Астраханские бизнесмены обустроили кафе национальной кухни по нацпроекту - РИА Новости, 20.03.2024

Астраханские бизнесмены обустроили кафе национальной кухни по нацпроекту

Арман и Наргиза Мулдашевы получили льготный займ, обратившись в Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, на эти деньги они обустроили... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:09

2024-03-20T17:09

2024-03-20T17:09

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Арман и Наргиза Мулдашевы получили льготный займ, обратившись в Астраханский фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, на эти деньги они обустроили кафе национальной казахской кухни, сообщает пресс-служба регионального правительства. Финансовую поддержку им предоставили в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Кафе находится в поселке Нижний Баскунчак. В этот населенный пункт съезжаются туристы из разных уголков страны. Люди приезжают, чтобы побывать на уникальном озере Баскунчак, посетить Богдинско-Баскунчакский заповедник. Ранее супруги Мулдашевы принимали гостей в юрте, обустроенной в этническом стиле. Потом они решили расширять бизнес. Для этого они обратились в Фонд поддержки МСП. На полученный займ удалось отремонтировать пустующее помещение, закупить необходимую бытовую технику. Теперь в меню кафе пышные баурсаки, ароматный бешбармак, рассыпчатый плов и другие национальные блюда, полюбившиеся туристам, среди которых немало известных артистов и ведущих ТВ-шоу. "Мы очень благодарны фонду за предоставленный льготный займ. Смогли взять крупную сумму на развитие своего дела, обустроили помещение, приобрели новое современное оборудование. Конечно, планируем не останавливаться на достигнутом, снова обратимся в фонд за поддержкой", – рассказали супруги, слова которых приводит пресс-служба.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

астраханская область, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , нацпроекты