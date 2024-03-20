https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934375873.html
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.03.2024
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников
Российские системы ПВО в ночь на среду сбили 4 украинских беспилотника над Саратовской областью и один над Белгородской, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T07:10
2024-03-20T07:10
2024-03-20T07:13
специальная военная операция на украине
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саратовская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на среду сбили 4 украинских беспилотника над Саратовской областью и один над Белгородской, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html
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россия, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саратовская область
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников
Минобороны: ПВО сбила над Белгородской и Саратовской областями пять БПЛА ВСУ