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Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.03.2024
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07:10 20.03.2024 (обновлено: 07:13 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934375873.html
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.03.2024
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников
Российские системы ПВО в ночь на среду сбили 4 украинских беспилотника над Саратовской областью и один над Белгородской, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T07:10
2024-03-20T07:13
специальная военная операция на украине
россия
саратовская область
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на среду сбили 4 украинских беспилотника над Саратовской областью и один над Белгородской, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html
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россия, саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саратовская область
Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников

Минобороны: ПВО сбила над Белгородской и Саратовской областями пять БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на среду сбили 4 украинских беспилотника над Саратовской областью и один над Белгородской, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСаратовская область
 
 
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