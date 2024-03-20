https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934375873.html

Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников

Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников - РИА Новости, 20.03.2024

Над двумя российскими областями за ночь сбили пять беспилотников

Российские системы ПВО в ночь на среду сбили 4 украинских беспилотника над Саратовской областью и один над Белгородской, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T07:10

2024-03-20T07:10

2024-03-20T07:13

специальная военная операция на украине

россия

саратовская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fa6736ffd42df1be8c43653bb1dc01.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО в ночь на среду сбили 4 украинских беспилотника над Саратовской областью и один над Белгородской, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Сегодня ночью пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (1 БПЛА) и Саратовской (4 БПЛА) областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html

россия

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, саратовская область