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Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов - РИА Новости, 20.03.2024
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06:11 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html
Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов
Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов - РИА Новости, 20.03.2024
Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов
Командир отряда беспилотников "Русские ястребы" группировки российских войск "Юг" с позывным "Заноза", который воюет на донецком направлении, считает, что на... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T06:11
2024-03-20T06:11
в мире
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Командир отряда беспилотников "Русские ястребы" группировки российских войск "Юг" с позывным "Заноза", который воюет на донецком направлении, считает, что на дронах будут проходить будущие войны. "Будущая война – война дронов. На данный момент это самое передовое направление, в котором стараемся больше всего работать", – сказал он РИА Новости. Отряд показал боевую работу по обнаружению и уничтожению противника на линии боевого соприкосновения. В результате попадания FPV-дрона был поражен блиндаж противника. Командир отряда уточнил, что разведка ведется с помощью импортных промышленных дронов, а поражение противника осуществляется с помощью FPV-дронов отечественного производства, несущих на себе различные типы снарядов в зависимости от цели. К примеру, кумулятивный снаряд служит для поражения бронированной, легкобронированной и автомобильной техники. По словам бойца, несмотря на то, что противник снизил боевую активность, он огрызается и работает также с помощью БПЛА. "Мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу. Мы их дожмем", – сказал российский военный.
https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html
https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html
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в мире
В мире
Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов

Командир отряда БПЛА: на дронах будут проходить все будущие войны

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Командир отряда беспилотников "Русские ястребы" группировки российских войск "Юг" с позывным "Заноза", который воюет на донецком направлении, считает, что на дронах будут проходить будущие войны.
«
"Будущая война – война дронов. На данный момент это самое передовое направление, в котором стараемся больше всего работать", – сказал он РИА Новости.
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Беспилотники атаковали Славянский НПЗ на Кубани, возник пожар
17 марта, 04:14
Отряд показал боевую работу по обнаружению и уничтожению противника на линии боевого соприкосновения. В результате попадания FPV-дрона был поражен блиндаж противника.
Командир отряда уточнил, что разведка ведется с помощью импортных промышленных дронов, а поражение противника осуществляется с помощью FPV-дронов отечественного производства, несущих на себе различные типы снарядов в зависимости от цели. К примеру, кумулятивный снаряд служит для поражения бронированной, легкобронированной и автомобильной техники.
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По словам бойца, несмотря на то, что противник снизил боевую активность, он огрызается и работает также с помощью БПЛА.
"Мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу. Мы их дожмем", – сказал российский военный.
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