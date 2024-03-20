https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934374078.html

Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов

Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов - РИА Новости, 20.03.2024

Командир отряда БПЛА назвал все будущие конфликты войнами дронов

Командир отряда беспилотников "Русские ястребы" группировки российских войск "Юг" с позывным "Заноза", который воюет на донецком направлении, считает, что на... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T06:11

2024-03-20T06:11

2024-03-20T06:11

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg

ДОНЕЦК, 20 мар - РИА Новости. Командир отряда беспилотников "Русские ястребы" группировки российских войск "Юг" с позывным "Заноза", который воюет на донецком направлении, считает, что на дронах будут проходить будущие войны. "Будущая война – война дронов. На данный момент это самое передовое направление, в котором стараемся больше всего работать", – сказал он РИА Новости. Отряд показал боевую работу по обнаружению и уничтожению противника на линии боевого соприкосновения. В результате попадания FPV-дрона был поражен блиндаж противника. Командир отряда уточнил, что разведка ведется с помощью импортных промышленных дронов, а поражение противника осуществляется с помощью FPV-дронов отечественного производства, несущих на себе различные типы снарядов в зависимости от цели. К примеру, кумулятивный снаряд служит для поражения бронированной, легкобронированной и автомобильной техники. По словам бойца, несмотря на то, что противник снизил боевую активность, он огрызается и работает также с помощью БПЛА. "Мы делаем все возможное для того, чтобы приблизить нашу победу. Мы их дожмем", – сказал российский военный.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

https://ria.ru/20240303/bespilotnik-1930779411.html

https://ria.ru/20240305/khusity-1931337097.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире