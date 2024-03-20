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Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники - РИА Новости, 20.03.2024
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05:26 20.03.2024 (обновлено: 09:13 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934371632.html
Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники
Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники - РИА Новости, 20.03.2024
Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники
Над Энгельсом уничтожили беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:26
2024-03-20T09:13
специальная военная операция на украине
происшествия
саратовская область
роман бусаргин
энгельс
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Над Энгельсом уничтожили беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", — написал глава региона.Бусаргин добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений.Позднее в Минобороны уточнили, что в Саратовской области ночью сбили четыре дрона. Еще один беспилотник перехватили над Белгородской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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саратовская область
энгельс
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происшествия, саратовская область, роман бусаргин, энгельс, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Саратовская область, Роман Бусаргин, Энгельс, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники

Губернатор Саратовской области Бусаргин: над Энгельсом ликвидировали БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников" | Перейти в медиабанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Над Энгельсом уничтожили беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
"Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", — написал глава региона.
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Бусаргин добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений.
Позднее в Минобороны уточнили, что в Саратовской области ночью сбили четыре дрона. Еще один беспилотник перехватили над Белгородской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСаратовская областьРоман БусаргинЭнгельсБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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