https://ria.ru/20240320/bespilotniki-1934371632.html

Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники

Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники - РИА Новости, 20.03.2024

Над Энгельсом в Саратовской области сбили беспилотники

Над Энгельсом уничтожили беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:26

2024-03-20T05:26

2024-03-20T09:13

специальная военная операция на украине

происшествия

саратовская область

роман бусаргин

энгельс

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Над Энгельсом уничтожили беспилотники, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале."Менее часа назад над Энгельсом были ликвидированы БПЛА. Система ПВО сработала своевременно и эффективно", — написал глава региона.Бусаргин добавил, что обошлось без пострадавших и разрушений.Позднее в Минобороны уточнили, что в Саратовской области ночью сбили четыре дрона. Еще один беспилотник перехватили над Белгородской областью.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

саратовская область

энгельс

белгородская область

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происшествия, саратовская область, роман бусаргин, энгельс, белгородская область, вооруженные силы украины