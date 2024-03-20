https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html

Гладков пообещал решить все вопросы при переезде из обстреливаемых округов

Гладков пообещал решить все вопросы при переезде из обстреливаемых округов - РИА Новости, 20.03.2024

Гладков пообещал решить все вопросы при переезде из обстреливаемых округов

Белгородская область готова решить все вопросы и в любом количестве при временном переезде из неспокойных округов области в другие регионы, сохранность... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:44

2024-03-20T00:44

2024-03-20T00:44

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

воронежская область

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Белгородская область готова решить все вопросы и в любом количестве при временном переезде из неспокойных округов области в другие регионы, сохранность имущества будет обеспечена, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он сообщил, что во вторник весь день был посвящен анализу и разработке дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей приграничного Грайворонского округа, подвергающегося обстрелам ВСУ. "Я лично убедился, что на сегодняшний день остается под обстрелами большое количество жителей в населенных пунктах, которые подвергаются артобстрелам - это, конечно, недопустимо. Понимаю, что убеждения (уехать - ред.) со стороны органов местного самоуправления дор сих пор результатов не принесли... и жители принимают такое решение. Но убедившись сам лично, когда несколько дней назад был в Козинке, в начале люди говорили: "нет, мы останемся", начинается усиление обстрелов, говорят: "вывезите нас", а уже физически оказать помощь по вывозу практически невозможно, не подвергая (опасности - ред.) жизни других людей", - сказал Гладков в видеообращении. По словам губернатора, среди задач органов местного самоуправления стоит увеличение количества подомовых обходов по тем домам, квартирам, где остаются жители, и убедить по-возможности переехать в те населенные пункты, в которых расположены их родственники, если они готовы их принять. "Если нет - мы готовы разместить у себя в пунктах временного размещения нашей области, так и в других регионах. Сейчас, сегодня у нас уехало несколько десятков человек в Воронежскую область по приглашению губернатора. Мы готовы все вопросы и в любом количестве, которые вы поставите перед нами при временном переезде в другие регионы до того момента, когда будет безопасно - любое количество, которое будет необходимо. Поэтому убедительная просьба прислушаться к нашим доводам - пойти на встречу и на время покинуть свои дома. Безусловно, будем обеспечивать безопасность сохранности имущества", - пообещал Гладков.

https://ria.ru/20240320/zhku-1934360124.html

https://ria.ru/20240319/podmoskove-1934345205.html

белгородская область

воронежская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, воронежская область