https://ria.ru/20240320/belgorod-1934530531.html

Защитный модуль на остановке в Белгороде спас людей при обстреле

Защитный модуль на остановке в Белгороде спас людей при обстреле - РИА Новости, 20.03.2024

Защитный модуль на остановке в Белгороде спас людей при обстреле

Осколки разорвавшегося снаряда при обстреле Белгорода летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль, люди внутри не пострадали, сообщил губернатор РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T17:22

2024-03-20T17:22

2024-03-20T17:37

специальная военная операция на украине

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белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Осколки разорвавшегося снаряда при обстреле Белгорода летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль, люди внутри не пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации Минобороны, в среду российские средства ПВО около 11.30 мск уничтожили в небе над Белгородской областью 13 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Гладков уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. По данным губернатора, погиб мужчина, который находился в машине, еще двух пострадавших госпитализировали – это мужчина и 17-летняя девушка. "Сегодняшний обстрел показал, что те решения, которые были приняты ранее, точно помогают спасти жизни. Осколки разорвавшегося снаряда летели в сторону остановки, но их остановил защитный модуль. Весь посечен снаружи, но люди, которые прятались внутри, не пострадали. Данную работу будем продолжать", - написал губернатор. Он напомнил, что сейчас изготавливаются новые бетонные сооружения для школ и детских садов. Сегодня, по его словам, дополнительно заказали еще 100 единиц таких блоков, которые будут готовы и установлены в местах обстрелов города Белгорода в течение ближайших 20 дней. "Одна из женщин поблагодарила за запуск контроллеров. Произошло автоматическое размыкание дверей, и жительница успела укрыться в подъезде. Снаряд разорвался рядом. Значит, еще одна жизнь спасена. На этой неделе заканчиваем установку второй тысячи контроллеров, до конца марта на территории Белгорода всего их будет установлено в подъездах порядка 3000", - подчеркнул Гладков. Всего по данным губернатора на 15.00 мск, в Белгороде различные разрушения получили 41 квартира в 16 многоквартирных домах, три социальных объекта, пять хозяйствующих субъектов и 38 автомобилей.

https://ria.ru/20240320/ataki-1934449271.html

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

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