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Байден "исключил" Москву из списка городов с дешевыми лекарствами
Байден "исключил" Москву из списка городов с дешевыми лекарствами - РИА Новости, 20.03.2024
Байден "исключил" Москву из списка городов с дешевыми лекарствами
Президент США Джо Байден со второй попытки "исключил" Москву из импровизированного списка мест, где лекарства дешевле, чем в США, но теперь — явно по ошибке —... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T01:55
2024-03-20T01:55
2024-03-20T05:48
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден со второй попытки "исключил" Москву из импровизированного списка мест, где лекарства дешевле, чем в США, но теперь — явно по ошибке — добавил туда американские города. В ходе обращения "О состоянии союза" в начале марта Байден, рассуждая о дорогостоящих лекарствах в США, принялся перечислять города, где препараты дешевле, чем в Америке. Тогда в список из Торонто и Берлина попала Москва, за что президент извинился, но тут же отметил: даже в российской столице, вероятно, лекарства дешевле."Давайте слетаем в Торонто, или в Берлин, или в Лондон, или в Рим, или в любой крупный город Америки. Я достану вам тот же рецепт (на лекарства — ред.) в этих городах на 40-60% дешевле, чем в аптеке здесь. Это неправильно", — сказал Байден на мероприятии в Лас-Вегасе в среду.
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в мире, москва, джо байден, сша, америка
В мире, Москва, Джо Байден, США, Америка
Байден "исключил" Москву из списка городов с дешевыми лекарствами
Байден со второй попытки "убрал" Москву из списка городов с дешевыми лекарствами