https://ria.ru/20240320/artilleriya-1934372301.html

Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой

Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой - РИА Новости, 20.03.2024

Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой

Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:40

2024-03-20T05:40

2024-03-20T09:15

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

центральный военный округ

в мире

киев

вооруженные силы украины

мт-12 "рапира"

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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении уничтожили скопление сил противника в укрепленном опорном пункте", — уточнили в ведомстве. По данным министерства, поражение целей зафиксировали бойцы разведывательного подразделения с помощью БПЛА, передавая изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.Как рассказали во вторник в Минобороны, вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении. Кроме того, армия отразила шесть контратак штурмовых групп противника на этом участке фронта.Киев потерял за сутки до 125 военных, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

россия

авдеевка

киев

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россия, авдеевка, центральный военный округ, в мире, киев, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"