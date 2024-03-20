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Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой - РИА Новости, 20.03.2024
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05:40 20.03.2024 (обновлено: 09:15 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/artilleriya-1934372301.html
Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой
Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой - РИА Новости, 20.03.2024
Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой
Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:40
2024-03-20T09:15
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
центральный военный округ
в мире
киев
вооруженные силы украины
мт-12 "рапира"
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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. "Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении уничтожили скопление сил противника в укрепленном опорном пункте", — уточнили в ведомстве. По данным министерства, поражение целей зафиксировали бойцы разведывательного подразделения с помощью БПЛА, передавая изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.Как рассказали во вторник в Минобороны, вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении. Кроме того, армия отразила шесть контратак штурмовых групп противника на этом участке фронта.Киев потерял за сутки до 125 военных, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
россия
авдеевка
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россия, авдеевка, центральный военный округ, в мире, киев, вооруженные силы украины, мт-12 "рапира"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Центральный военный округ, В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, МТ-12 "Рапира"
Артиллерия уничтожила опорный пункт противника под Авдеевкой

Артиллеристы ЦВО уничтожили украинский опорный пункт на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 20 мар — РИА Новости. Артиллеристы Центральной группировки войск уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции на Авдеевском направлении уничтожили скопление сил противника в укрепленном опорном пункте", — уточнили в ведомстве.
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По данным министерства, поражение целей зафиксировали бойцы разведывательного подразделения с помощью БПЛА, передавая изображение в режиме реального времени на передовой пункт управления.
Как рассказали во вторник в Минобороны, вооруженные силы взяли под контроль населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении. Кроме того, армия отразила шесть контратак штурмовых групп противника на этом участке фронта.
Киев потерял за сутки до 125 военных, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, гаубицу "Мста-Б", две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаЦентральный военный округВ миреКиевВооруженные силы УкраиныМТ-12 "Рапира"
 
 
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