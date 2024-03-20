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Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/artilleriya-1934371728.html
Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный
Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный - РИА Новости, 20.03.2024
Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный
Вооруженные силы Украины в последнее время снизили активность артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам российский... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T05:30
2024-03-20T05:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
запорожская область
москва
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины в последнее время снизили активность артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам российский гранатометчик Сергей Котов, получивший медаль "За отвагу". "Сейчас не так активно уже применяет артиллерию. Лично мое мнение, просто как обычного рядового: скорее всего, они отходят назад, там вот это укреплять оборонительные (позиции – ред), там же использовать, уже когда мы пойдем по этому направлению. Так что я думаю, расслабляться пока не стоит", – сказал он. Боец рассказал про эпизод, после которого получил медаль. "Заехала группа, нас 12 человек. Сдерживали некоторое время "контрнаступ", потом отошли в эвак-группу ребятам помогать уже где-то на вторые сутки. Украинцев и техники (много – ред.), и со снарядами они особо сильно не жалели. Пришлось и побегать от коптеров. Ну, приспособились, приноровились", - рассказал он. Сергея Котова призвали по мобилизации в Москве, в зоне специальной военной операции он находится 1,5 года.
https://ria.ru/20240314/obstrel-1932893548.html
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вооруженные силы украины, запорожская область, москва
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Москва
Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный

Гранатометчик Котов: ВСУ снизили активность артиллерии в Запорожской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины в последнее время снизили активность артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам российский гранатометчик Сергей Котов, получивший медаль "За отвагу".
«
"Сейчас не так активно уже применяет артиллерию. Лично мое мнение, просто как обычного рядового: скорее всего, они отходят назад, там вот это укреплять оборонительные (позиции – ред), там же использовать, уже когда мы пойдем по этому направлению. Так что я думаю, расслабляться пока не стоит", – сказал он.
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Боец рассказал про эпизод, после которого получил медаль.
"Заехала группа, нас 12 человек. Сдерживали некоторое время "контрнаступ", потом отошли в эвак-группу ребятам помогать уже где-то на вторые сутки. Украинцев и техники (много – ред.), и со снарядами они особо сильно не жалели. Пришлось и побегать от коптеров. Ну, приспособились, приноровились", - рассказал он.
Сергея Котова призвали по мобилизации в Москве, в зоне специальной военной операции он находится 1,5 года.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьМосква
 
 
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