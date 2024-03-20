https://ria.ru/20240320/artilleriya-1934371728.html

Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный

Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный - РИА Новости, 20.03.2024

Артиллерия ВСУ снизила активность в Запорожской области, рассказал военный

Вооруженные силы Украины в последнее время снизили активность артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам российский... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T05:30

2024-03-20T05:30

2024-03-20T05:30

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

москва

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Вооруженные силы Украины в последнее время снизили активность артиллерии на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил журналистам российский гранатометчик Сергей Котов, получивший медаль "За отвагу". "Сейчас не так активно уже применяет артиллерию. Лично мое мнение, просто как обычного рядового: скорее всего, они отходят назад, там вот это укреплять оборонительные (позиции – ред), там же использовать, уже когда мы пойдем по этому направлению. Так что я думаю, расслабляться пока не стоит", – сказал он. Боец рассказал про эпизод, после которого получил медаль. "Заехала группа, нас 12 человек. Сдерживали некоторое время "контрнаступ", потом отошли в эвак-группу ребятам помогать уже где-то на вторые сутки. Украинцев и техники (много – ред.), и со снарядами они особо сильно не жалели. Пришлось и побегать от коптеров. Ну, приспособились, приноровились", - рассказал он. Сергея Котова призвали по мобилизации в Москве, в зоне специальной военной операции он находится 1,5 года.

https://ria.ru/20240314/obstrel-1932893548.html

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

запорожская область

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вооруженные силы украины, запорожская область, москва