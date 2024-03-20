https://ria.ru/20240320/armeniya-1934484256.html

Посол Британии призвал Армению диверсифицировать внешнюю политику

Посол Британии призвал Армению диверсифицировать внешнюю политику - РИА Новости, 20.03.2024

Посол Британии призвал Армению диверсифицировать внешнюю политику

Армения сможет диверсифицировать свою внешнюю политику, нормализовав отношения с Турцией, заявил британский посол в Ереване Джон Галлахер армянскому... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T15:08

2024-03-20T15:08

2024-03-20T15:08

в мире

армения

турция

ереван

сергей лавров

евросоюз

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ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Армения сможет диверсифицировать свою внешнюю политику, нормализовав отношения с Турцией, заявил британский посол в Ереване Джон Галлахер армянскому госагентству "Арменпресс". "Урегулирование отношений между Арменией и Турцией имеет большое значение для региона и, в частности, поможет Армении диверсифицировать свою внешнюю политику и стать более безопасной страной", - заявил дипломат.Он добавил, что Великобритания поддерживает стороны в процессе нормализации отношений. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. Второго марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, "которые обхаживают Ереван и обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и интеграционными структурами", которые созданы в регионе. Лавров также добавил, что если власти Армении решили проводить новую политику, считая характер взаимоотношений с Россией с 90-х годов ошибочным, и опираются при этом на мнение народа, то это "делает необходимым пересмотреть очень многое в российско-армянских отношениях". В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян, отвечая журналистам на вопрос о готовности Еревана углублять отношения с ЕС и получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, заявил, что страна будет двигаться в том направлении, которое обеспечит ей максимальную безопасность. Позднее - уже в марте - глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью турецкой телекомпании TRT World сообщил, что идея вступления в ЕС входит в ряд активно обсуждаемых Армении вопросов.

https://ria.ru/20240320/zakharova-1934474256.html

https://ria.ru/20240320/mir-1934452199.html

армения

турция

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в мире, армения, турция, ереван, сергей лавров, евросоюз