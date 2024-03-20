https://ria.ru/20240320/armeniya-1934425518.html
Армении угрожают внешние недемократические силы, заявил Пашинян
Армении угрожают внешние недемократические силы, заявил Пашинян - РИА Новости, 20.03.2024
Армении угрожают внешние недемократические силы, заявил Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, заявил об угрозе республике со стороны... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:04
2024-03-20T12:04
2024-03-20T12:04
в мире
армения
никол пашинян
международный уголовный суд
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ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, заявил об угрозе республике со стороны внешних недемократических сил, заставивших Ереван присоединиться к Международному уголовному суду. "Армения подверглась нападению со стороны некоторых внешних недемократических сил военными и гибридными средствами, которые направлены не только против территориальной целостности и независимости нашей страны, но и против демократии. И мы решили присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы защитить нашу независимость, территориальную целостность и демократию", - говорится в заявлении Пашиняна, текст которого размещен на сайте правительства. При этом премьер Армении не уточнил, о каких внешних силах идет речь. Он также вновь заявил, что Ереван привержен мирному процессу с Азербайджаном и видит свою безопасность прежде всего в мирном сосуществовании и сотрудничестве с соседями в регионе и со странами за его пределами. Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России.
https://ria.ru/20240212/armeniya-1926822457.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян, международный уголовный суд
В мире, Армения, Никол Пашинян, Международный уголовный суд
Армении угрожают внешние недемократические силы, заявил Пашинян
Пашинян: внешние недемократические силы заставили Армению присоединиться к МУС
ЕРЕВАН, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в режиме видеоконференции на третьем Саммите за демократию в Сеуле, заявил об угрозе республике со стороны внешних недемократических сил, заставивших Ереван присоединиться к Международному уголовному суду.
"Армения подверглась нападению со стороны некоторых внешних недемократических сил военными и гибридными средствами, которые направлены не только против территориальной целостности и независимости нашей страны, но и против демократии. И мы решили присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы защитить нашу независимость, территориальную целостность и демократию", - говорится в заявлении Пашиняна, текст которого размещен на сайте правительства. При этом премьер Армении не уточнил, о каких внешних силах идет речь. Он также вновь заявил, что Ереван привержен мирному процессу с Азербайджаном и видит свою безопасность прежде всего в мирном сосуществовании и сотрудничестве с соседями в регионе и со странами за его пределами.
Армения с 1 февраля официально стала членом Международного уголовного суда после ратификации в начале октября 2023 года Римского статута МУС. Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве
считают неприемлемыми планы Еревана
по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России
.
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в Ереван