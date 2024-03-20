https://ria.ru/20240320/armeniya-1934386164.html
Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 20.03.2024
Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном,... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:32
2024-03-20T09:32
2024-03-20T09:33
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ЕРЕВАН, 20 мар – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, наделяющее наблюдателей неприкосновенностью и льготами, передает корреспондент РИА Новости.За принятие решения проголосовали 57 депутатов, против - 27.В соответствии с соглашением, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.Неприкосновенны также объекты евронаблюдателей, агенты принимающей стороны не могут проникать туда без согласия руководителя миссии, не допускается обыск, конфискация или арест объектов и транспортных средств наблюдателей, архивы и документы миссии пользуются постоянной неприкосновенностью, где бы они ни находились.Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований, любого миграционного контроля, не будут представлять таможенные документы и декларации при ввозе имущества или транспортных средств. Им предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства.Евросоюз 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей. В декабре главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить ее численность до 209 человек.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934202589.html
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армения, евросоюз, в мире, россия, азербайджан, мария захарова
Армения, Евросоюз, В мире, Россия, Азербайджан, Мария Захарова
Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
В Армении наделили неприкосновенностью наблюдателей на границе с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 20 мар – РИА Новости. Парламент Армении на заседании в среду ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, наделяющее наблюдателей неприкосновенностью и льготами, передает корреспондент РИА Новости.
За принятие решения проголосовали 57 депутатов, против - 27.
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В соответствии с соглашением, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования.
Неприкосновенны также объекты евронаблюдателей, агенты принимающей стороны не могут проникать туда без согласия руководителя миссии, не допускается обыск, конфискация или арест объектов и транспортных средств наблюдателей, архивы и документы миссии пользуются постоянной неприкосновенностью, где бы они ни находились.
Кроме того, евронаблюдатели освобождаются от таможенных процедур, визовых и миграционных требований, любого миграционного контроля, не будут представлять таможенные документы и декларации при ввозе имущества или транспортных средств. Им предоставлено право свободного и неограниченного передвижения по всей территории Армении, в том числе с использованием воздушного пространства.
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Евросоюз 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей. В декабре главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить ее численность до 209 человек.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".