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В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам - РИА Новости, 20.03.2024
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13:12 20.03.2024 (обновлено: 13:31 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/aktivy-1934448796.html
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам - РИА Новости, 20.03.2024
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам
Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля использовать российские активы для финансирования Украины ведет к разрушению юридических основ европейского и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T13:12
2024-03-20T13:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
дмитрий песков
экономика
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля использовать российские активы для финансирования Украины ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. "Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - сказал Песков, комментируя предложение Борреля. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такое предложение поступит в среду. По словам главы евродипломатии, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
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россия, украина, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, дмитрий песков, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Дмитрий Песков, Экономика
В Кремле прокомментировали предложение Борреля по российским активам

Песков: предложение Борреля по российским активам разрушит международное право

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Предложение главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля использовать российские активы для финансирования Украины ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
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"Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - сказал Песков, комментируя предложение Борреля. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такое предложение поступит в среду.
По словам главы евродипломатии, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение.
Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
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Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
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Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковЭкономика
 
 
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