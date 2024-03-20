https://ria.ru/20240320/aktivy-1934444117.html

В Кремле пригрозили последствиями за использование российских активов

В Кремле пригрозили последствиями за использование российских активов - РИА Новости, 20.03.2024

В Кремле пригрозили последствиями за использование российских активов

Европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа из-за использования российских активов для помощи Киеву, а лица и... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:56

2024-03-20T12:56

2024-03-20T13:17

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Европейцы прекрасно отдают себе отчет в возможном ущербе для их экономики и имиджа из-за использования российских активов для помощи Киеву, а лица и государства, которые будут иметь отношение к принятию такого решения, будут объектами судебного преследования на многие десятилетия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине."Европейцы прекрасно отдают себе отчет в том, какой ущерб подобные решения могут принести и для их экономики, и для их имиджа, их реноме, как надежных гарантов неприкосновенности собственности. Ущерб будет неизбежен, лиц, которые будут иметь отношение к принятию таких решений, государства, которые это будут решать, конечно, они станут объектами судебного преследования на многие десятилетия", - сказал Песков, комментируя предложение Борреля.Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такое предложение поступит в среду.По его словам, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС.Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение.Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html

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россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, в мире