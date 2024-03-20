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Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:21 20.03.2024
https://ria.ru/20240320/aktivy-1934435551.html
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в сети X, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T12:21
2024-03-20T12:21
специальная военная операция на украине
украина
россия
жозеп боррель
евросоюз
санкции в отношении россии
экономика
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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в сети X, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такое предложение поступит в среду. "Сегодня я представил Совету ЕС предложение по решению использовать доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины для ее битвы за победу", - написал Боррель. По его словам, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html
https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html
https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html
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украина, россия, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Санкции в отношении России, Экономика
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине

Боррель предложил использовать доходы от замороженных активов для помощи Украине

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в сети X, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине.
Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такое предложение поступит в среду.
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"Сегодня я представил Совету ЕС предложение по решению использовать доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины для ее битвы за победу", - написал Боррель. По его словам, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение.
Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
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В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЖозеп БоррельЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЭкономика
 
 
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