https://ria.ru/20240320/aktivy-1934435551.html

Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине

Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине - РИА Новости, 20.03.2024

Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в сети X, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T12:21

2024-03-20T12:21

2024-03-20T12:21

специальная военная операция на украине

украина

россия

жозеп боррель

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил в сети X, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам, что такое предложение поступит в среду. "Сегодня я представил Совету ЕС предложение по решению использовать доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины для ее битвы за победу", - написал Боррель. По его словам, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, жозеп боррель, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика