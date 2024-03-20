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Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела области со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 20.03.2024 (обновлено: 09:12 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/aes-1934384323.html
Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела области со стороны ВСУ
Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела области со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.03.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела области со стороны ВСУ
Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне ночного обстрела региона, радиационный фон на станции и в окрестностях остается в норме, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T09:09
2024-03-20T09:12
специальная военная операция на украине
курская аэс
происшествия
курская область
украина
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне ночного обстрела региона, радиационный фон на станции и в окрестностях остается в норме, сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.По данным министерства обороны, вечером во вторник противник пытался нанести удар по Курской области зенитной управляемой ракетой С-200, она была сбита системой ПВО. Обломки ракеты упали в центре Курска, повредили несколько крыш. Кроме того, в это же время в областном центре были перебои с энергоснабжением. Его восстановили в течение полутора часов."Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сообщили на Курской АЭС.Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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курская аэс, происшествия, курская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская АЭС, Происшествия, Курская область, Украина
Курская АЭС работает в штатном режиме после обстрела области со стороны ВСУ

Курская АЭС после ночного обстрела со стороны Украины работает в штатном режиме

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочий на территории Курской АЭС
Рабочий на территории Курской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рабочий на территории Курской АЭС. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 20 мар - РИА Новости. Курская АЭС работает в штатном режиме на фоне ночного обстрела региона, радиационный фон на станции и в окрестностях остается в норме, сообщили в пресс-службе станции в Telegram-канале.
По данным министерства обороны, вечером во вторник противник пытался нанести удар по Курской области зенитной управляемой ракетой С-200, она была сбита системой ПВО. Обломки ракеты упали в центре Курска, повредили несколько крыш. Кроме того, в это же время в областном центре были перебои с энергоснабжением. Его восстановили в течение полутора часов.
"Курская АЭС работает в штатном режиме… Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - сообщили на Курской АЭС.
Курская АЭС расположена вблизи города Курчатов (Курская область), является важнейшим узлом единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. На Курской АЭС эксплуатируются три энергоблока с реакторами РБМК-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская АЭСПроисшествияКурская областьУкраина
 
 
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