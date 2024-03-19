https://ria.ru/20240319/zuev-1934247770.html

Бывшего ректора "Шанинки" Зуева приговорили к четырем годам условно

Бывшего ректора "Шанинки" Зуева приговорили к четырем годам условно - РИА Новости, 19.03.2024

Бывшего ректора "Шанинки" Зуева приговорили к четырем годам условно

Никулинский суд Москвы приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева к условному сроку по делу о... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:55

2024-03-19T14:55

2024-03-19T15:12

сергей зуев

происшествия

москва

марина ракова

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Никулинский суд Москвы приговорил бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева к условному сроку по делу о хищении 50 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Прокурор попросил приговорить его и экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову к реальным срокам: Ракову - к 8 годам колонии, Зуева - к 6,5.Также на скамье подсудимых экс-проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Иван Федотов, бывшие сотрудники Фонда новых форм развития образования (ФНФРО) Евгений Зак и Максим Инкин, юрисконсульт "Шанинки" Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.Все они тоже получили условные сроки, "в течении которых своим безупречным поведением должны доказать свое исправление", отметил суд. Федотов, Стеценко и Крючкова получили по 3 года условно, Зак и Инкин - 4,5 и 3,5.Дополнительно суд оштрафовал всех фигурантов и на несколько лет запретил им занимать управленческие должности на госслужбе.Дожидаться вступления приговора в силу осужденные, которые пришли в суд с вещами на случай получения реальных сроков, будут под подпиской о невыезде.Следствие сочло, что фигуранты занимались фиктивным трудоустройством сотрудников Минпросвещения в структурные подразделения РАНХиГС, а также разворовывали бюджетные средства на договорах с "Шанинкой" в рамках реализации федерального проекта "Учитель будущего" нацпроекта "Образование" в 2019-2020 годах. Им вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), общий ущерб от их действий оценен в 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20230309/shaninka-1856753167.html

https://ria.ru/20221103/vera-1829130937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей зуев, происшествия, москва, марина ракова