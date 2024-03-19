https://ria.ru/20240319/zhaparov-1934203116.html
Президент Киргизии признался, что сам в прошлом устраивал митинги в стране
Президент Киргизии признался, что сам в прошлом устраивал митинги в стране - РИА Новости, 19.03.2024
Президент Киргизии признался, что сам в прошлом устраивал митинги в стране
Президент Киргизии Садыр Жапаров признался, что сам в прошлом со своими соратниками устраивал митинги в стране. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:26
2024-03-19T12:26
2024-03-19T12:26
в мире
киргизия
центральная азия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 19 мар - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров признался, что сам в прошлом со своими соратниками устраивал митинги в стране. Журналист госагентства Кабар припомнил главе государства недавние слова о "жестком ответе" тем, кто намерен устраивать митинги в республике. И поинтересовался, устраивал ли сам президент акции протеста в свою бытность оппозиционером. "Да, и мы в свое время устраивали митинги. Однако мы не организовали их ради личной выгоды и не искажали положительные моменты, которые приносили пользу народу. Мы организовывали митинги с требованием, чтобы Кумтор (рудник - ред.) работал в интересах народа, чтобы они убрали свои загребущие руки от казны и улучшили жизнь нашего народа", - приводит ответ президента Кабар. По словам Жапарова, после его прихода к власти многое в стране изменилось: сократились хищения в налоговой и таможенной системах, стали строиться инфраструктурные и социальные объекты, фиксируется устойчивый рост экономики. "Мы работаем для народа, не щадя себя. Тогда зачем вам митинговать? Вы считаете, что было лучше, как раньше, когда 200 человек воровали блага у народа? Мы не допустим подобных вещей. Я этими словами не угрожаю. И не буду ограничивать их права. Я лишь буду уделять приоритетное внимание интересам 7,5 миллионов человек и государства, а не 200 коррупционеров и воров, обиженным на власть. Буду защищать. Это мой прямой долг, доверенный народом, проголосовавшим за меня", - подчеркнул глава государства. Кумтор - крупнейшее золоторудное месторождение Центральной Азии. По оценкам экспертов, оно имеет порядка 700 тонн запасов золота. Его доля в общем объеме промышленного производства Киргизии, по данным статистики, составляет около 20%. Ранее в течение 30 лет разработку месторождения вела канадская компания Centerra Gold. В республике постоянно проходили акции протеста с требованием передать Кумтор государству. Летом 2022 года по результатам международных соглашений месторождение окончательно перешло к Киргизии.
https://ria.ru/20231222/flag-1917525549.html
https://ria.ru/20231206/zhaparov-1914052804.html
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в мире, киргизия, центральная азия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Центральная Азия, Садыр Жапаров
Президент Киргизии признался, что сам в прошлом устраивал митинги в стране
Садыр Жапаров признался, что сам в прошлом устраивал митинги в Киргизии
БИШКЕК, 19 мар - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров признался, что сам в прошлом со своими соратниками устраивал митинги в стране.
Журналист госагентства Кабар припомнил главе государства недавние слова о "жестком ответе" тем, кто намерен устраивать митинги в республике. И поинтересовался, устраивал ли сам президент акции протеста в свою бытность оппозиционером.
«
"Да, и мы в свое время устраивали митинги. Однако мы не организовали их ради личной выгоды и не искажали положительные моменты, которые приносили пользу народу. Мы организовывали митинги с требованием, чтобы Кумтор (рудник - ред.) работал в интересах народа, чтобы они убрали свои загребущие руки от казны и улучшили жизнь нашего народа", - приводит ответ президента Кабар.
По словам Жапарова, после его прихода к власти многое в стране изменилось: сократились хищения в налоговой и таможенной системах, стали строиться инфраструктурные и социальные объекты, фиксируется устойчивый рост экономики.
"Мы работаем для народа, не щадя себя. Тогда зачем вам митинговать? Вы считаете, что было лучше, как раньше, когда 200 человек воровали блага у народа? Мы не допустим подобных вещей. Я этими словами не угрожаю. И не буду ограничивать их права. Я лишь буду уделять приоритетное внимание интересам 7,5 миллионов человек и государства, а не 200 коррупционеров и воров, обиженным на власть. Буду защищать. Это мой прямой долг, доверенный народом, проголосовавшим за меня", - подчеркнул глава государства.
Кумтор - крупнейшее золоторудное месторождение Центральной Азии. По оценкам экспертов, оно имеет порядка 700 тонн запасов золота. Его доля в общем объеме промышленного производства Киргизии, по данным статистики, составляет около 20%. Ранее в течение 30 лет разработку месторождения вела канадская компания Centerra Gold. В республике постоянно проходили акции протеста с требованием передать Кумтор государству. Летом 2022 года по результатам международных соглашений месторождение окончательно перешло к Киргизии.
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