https://ria.ru/20240319/zhaparov-1934203116.html

Президент Киргизии признался, что сам в прошлом устраивал митинги в стране

Президент Киргизии признался, что сам в прошлом устраивал митинги в стране - РИА Новости, 19.03.2024

Президент Киргизии признался, что сам в прошлом устраивал митинги в стране

Президент Киргизии Садыр Жапаров признался, что сам в прошлом со своими соратниками устраивал митинги в стране. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:26

2024-03-19T12:26

2024-03-19T12:26

в мире

киргизия

центральная азия

садыр жапаров

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БИШКЕК, 19 мар - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров признался, что сам в прошлом со своими соратниками устраивал митинги в стране. Журналист госагентства Кабар припомнил главе государства недавние слова о "жестком ответе" тем, кто намерен устраивать митинги в республике. И поинтересовался, устраивал ли сам президент акции протеста в свою бытность оппозиционером. "Да, и мы в свое время устраивали митинги. Однако мы не организовали их ради личной выгоды и не искажали положительные моменты, которые приносили пользу народу. Мы организовывали митинги с требованием, чтобы Кумтор (рудник - ред.) работал в интересах народа, чтобы они убрали свои загребущие руки от казны и улучшили жизнь нашего народа", - приводит ответ президента Кабар. По словам Жапарова, после его прихода к власти многое в стране изменилось: сократились хищения в налоговой и таможенной системах, стали строиться инфраструктурные и социальные объекты, фиксируется устойчивый рост экономики. "Мы работаем для народа, не щадя себя. Тогда зачем вам митинговать? Вы считаете, что было лучше, как раньше, когда 200 человек воровали блага у народа? Мы не допустим подобных вещей. Я этими словами не угрожаю. И не буду ограничивать их права. Я лишь буду уделять приоритетное внимание интересам 7,5 миллионов человек и государства, а не 200 коррупционеров и воров, обиженным на власть. Буду защищать. Это мой прямой долг, доверенный народом, проголосовавшим за меня", - подчеркнул глава государства. Кумтор - крупнейшее золоторудное месторождение Центральной Азии. По оценкам экспертов, оно имеет порядка 700 тонн запасов золота. Его доля в общем объеме промышленного производства Киргизии, по данным статистики, составляет около 20%. Ранее в течение 30 лет разработку месторождения вела канадская компания Centerra Gold. В республике постоянно проходили акции протеста с требованием передать Кумтор государству. Летом 2022 года по результатам международных соглашений месторождение окончательно перешло к Киргизии.

https://ria.ru/20231222/flag-1917525549.html

https://ria.ru/20231206/zhaparov-1914052804.html

киргизия

центральная азия

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в мире, киргизия, центральная азия, садыр жапаров