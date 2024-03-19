https://ria.ru/20240319/zerno-1934304554.html
Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой
Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой - РИА Новости, 19.03.2024
Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой
Украинское зерно больше не является проблемой для Польши, заявил премьер-министр республики Дональд Туск журналистам в Варшаве во вторник. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:52
2024-03-19T17:52
2024-03-19T17:52
польша
украина
варшава
дональд туск
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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Украинское зерно больше не является проблемой для Польши, заявил премьер-министр республики Дональд Туск журналистам в Варшаве во вторник. "Я все время разговариваю с украинцами. И так, действительно, сейчас зерно из Украины и даже его транзит уже не является проблемой", - сказал Туск. "Объемы действительно если не остаточные, то радикально меньшие. Это уже несколько процентов от того, что было в наихудший момент", - добавил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1931054208.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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польша, украина, варшава, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире
Польша, Украина, Варшава, Дональд Туск, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире
Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой
Премьер Польши Туск: украинское зерно больше не является проблемой для страны