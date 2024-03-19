https://ria.ru/20240319/zerno-1934304554.html

Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой

Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой - РИА Новости, 19.03.2024

Премьер Польши заявил, что украинское зерно больше не является проблемой

Украинское зерно больше не является проблемой для Польши, заявил премьер-министр республики Дональд Туск журналистам в Варшаве во вторник. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:52

2024-03-19T17:52

2024-03-19T17:52

польша

украина

варшава

дональд туск

евросоюз

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ВАРШАВА, 19 мар - РИА Новости. Украинское зерно больше не является проблемой для Польши, заявил премьер-министр республики Дональд Туск журналистам в Варшаве во вторник. "Я все время разговариваю с украинцами. И так, действительно, сейчас зерно из Украины и даже его транзит уже не является проблемой", - сказал Туск. "Объемы действительно если не остаточные, то радикально меньшие. Это уже несколько процентов от того, что было в наихудший момент", - добавил он. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240319/peskov-1934210663.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1931054208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

польша, украина, варшава, дональд туск, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), в мире