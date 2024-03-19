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Ульянов назвал неуважительными заявления с Запада о выборах в России
Ульянов назвал неуважительными заявления с Запада о выборах в России - РИА Новости, 19.03.2024
Ульянов назвал неуважительными заявления с Запада о выборах в России
Заявления западных чиновников о прошедших в России выборах говорят о неуважении принципов демократии, считает представитель РФ при международных организациях в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:45
2024-03-19T15:45
2024-03-19T15:45
выборы президента россии — 2024
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ВЕНА, 19 мар - РИА Новости. Заявления западных чиновников о прошедших в России выборах говорят о неуважении принципов демократии, считает представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Западные чиновники теперь заявляют, что выборы в России "не были свободными и честными". Подобные заявления нельзя объяснить только невежеством. Нет сомнений в том, что они политически мотивированы и демонстрируют неуважение к принципам демократии и воле российского населения", - написал Ульянов в своем аккаунте в Telegram. Он также указал на лицемерие чиновников и разницу их высказываний относительно Украины и России. "Западные чиновники снова и снова заявляют, что Украина - демократическое государство. Никаких оппозиционных партий, никаких независимых СМИ, никаких выборов. Это демократия западного образца? Парадоксально, но те же чиновники утверждают, что выборы в России "не были свободными и честными". Лицемерие", - отметил постпред РФ. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
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Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Украина, Вена, Владимир Путин, Михаил Ульянов (дипломат), Леонид Слуцкий (политик), Telegram
Ульянов назвал неуважительными заявления с Запада о выборах в России
Ульянов: заявления Запада о выборах показывают неуважение к принципам демократии