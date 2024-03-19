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Гидротехнические затворы и дамбы от подтоплений Дубны установят до 1 апреля - РИА Новости, 19.03.2024
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Новости Подмосковья
 
16:30 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/zatvory-1934277459.html
Гидротехнические затворы и дамбы от подтоплений Дубны установят до 1 апреля
Гидротехнические затворы и дамбы от подтоплений Дубны установят до 1 апреля - РИА Новости, 19.03.2024
Гидротехнические затворы и дамбы от подтоплений Дубны установят до 1 апреля
Двенадцать водоналивных дамб и гидротехнические затворы для предотвращения подтопления на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" будут установлены... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:30
2024-03-19T16:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
дубна
россия
андрей воробьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Двенадцать водоналивных дамб и гидротехнические затворы для предотвращения подтопления на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" будут установлены до 1 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева. "На месте ОЭЗ "Дубна" раньше были заливные луга, и поэтому эта территория относится к потенциально затапливаемым… На участке возможного подтопления проезжей части дороги при съезде с моста на проспект Селезнева (предлагаем) установить 12 водоналивных дамб… И второе – установить шандоры (гидротехнические затворы), чтобы регулировать уровень воды. Всю эту работу планируем завершить до 1 апреля", - передаются слова начальника Главного управления МЧС России по МО Сергея Полетыкина. По данным пресс-службы, в Дубне находится более 160 компаний-резидентов, работают порядка семи тысяч человек. Идея построить здесь большую дамбу в ближайшие годы рассматривается правительством региона. Это могло бы помочь гарантированно защитить территорию Дубны от разлива рек или обильных осадков. "В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идёт активное таяние снега… Наша задача – провести все необходимые мероприятия, чтобы половодье не застало нас врасплох, обеспечить безопасность людей и надежную работу всех систем жизнеобеспечения", - отметил Воробьев во время совещания. Так, повышенное внимание нужно уделить более чем 40 округам Подмосковья. В их числе Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитровский, Можайский, Дубна, Руза и другие. В них существуют высокие риски подтопления. На постоянном контроле - гидротехнические сооружения, садовые некоммерческие товарищества, автодороги, дома, а также дворы, канализации и подвалы, подчеркнула пресс-служба. "По ГТС риска аварийных ситуаций сейчас нет. Мы создали предпаводковые комиссии, проверили готовность гидротехнических сооружений, расчистили водосбросные сооружения. На случай повышенного уровня воды предусмотрено оперативное информирование населения, выезд на место, откачка воды, ликвидация последствий затопления", - сказал министр экологии и природопользования МО Тихон Фирсов.
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московская область (подмосковье), дубна, россия, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Дубна, Россия, Андрей Воробьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

Гидротехнические затворы и дамбы от подтоплений Дубны установят до 1 апреля

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Двенадцать водоналивных дамб и гидротехнические затворы для предотвращения подтопления на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" будут установлены до 1 апреля, сообщили в пресс-службе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"На месте ОЭЗ "Дубна" раньше были заливные луга, и поэтому эта территория относится к потенциально затапливаемым… На участке возможного подтопления проезжей части дороги при съезде с моста на проспект Селезнева (предлагаем) установить 12 водоналивных дамб… И второе – установить шандоры (гидротехнические затворы), чтобы регулировать уровень воды. Всю эту работу планируем завершить до 1 апреля", - передаются слова начальника Главного управления МЧС России по МО Сергея Полетыкина.
По данным пресс-службы, в Дубне находится более 160 компаний-резидентов, работают порядка семи тысяч человек. Идея построить здесь большую дамбу в ближайшие годы рассматривается правительством региона. Это могло бы помочь гарантированно защитить территорию Дубны от разлива рек или обильных осадков.
"В этом году было заметное количество снега и в городах, и в сельской местности. Мы видим, что сейчас установилась плюсовая температура, идёт активное таяние снега… Наша задача – провести все необходимые мероприятия, чтобы половодье не застало нас врасплох, обеспечить безопасность людей и надежную работу всех систем жизнеобеспечения", - отметил Воробьев во время совещания.
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Так, повышенное внимание нужно уделить более чем 40 округам Подмосковья. В их числе Луховицы, Красногорск, Истра, Дмитровский, Можайский, Дубна, Руза и другие. В них существуют высокие риски подтопления. На постоянном контроле - гидротехнические сооружения, садовые некоммерческие товарищества, автодороги, дома, а также дворы, канализации и подвалы, подчеркнула пресс-служба.
"По ГТС риска аварийных ситуаций сейчас нет. Мы создали предпаводковые комиссии, проверили готовность гидротехнических сооружений, расчистили водосбросные сооружения. На случай повышенного уровня воды предусмотрено оперативное информирование населения, выезд на место, откачка воды, ликвидация последствий затопления", - сказал министр экологии и природопользования МО Тихон Фирсов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДубнаРоссияАндрей ВоробьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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