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Путин сообщил, когда и где пройдет юбилейное заседание ЕАЭС - РИА Новости, 19.03.2024
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22:08 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/zasedanie-1934348075.html
Путин сообщил, когда и где пройдет юбилейное заседание ЕАЭС
Путин сообщил, когда и где пройдет юбилейное заседание ЕАЭС - РИА Новости, 19.03.2024
Путин сообщил, когда и где пройдет юбилейное заседание ЕАЭС
Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T22:08
2024-03-19T22:08
москва
россия
владимир путин
бакытжан сагинтаев
евразийский экономический союз
евразийская экономическая комиссия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым. "Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить", - сказал Путин. Он отметил, что российская сторона готова встретить партнеров по ЕАЭС. "Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег", - добавил президент РФ.
https://ria.ru/20240316/shor-1933577857.html
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москва, россия, владимир путин, бакытжан сагинтаев, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Москва, Россия, Владимир Путин, Бакытжан Сагинтаев, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
Путин сообщил, когда и где пройдет юбилейное заседание ЕАЭС

Путин сообщил, что юбилейное заседание ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Юбилейное заседание Евразийского экономического союза пройдет в Москве 8 мая, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжаном Сагинтаевым.
«
"Знаю, что вы приступили уже к подготовке юбилейного мероприятия 8 мая, здесь в Москве будем проводить", - сказал Путин.
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Он отметил, что российская сторона готова встретить партнеров по ЕАЭС.
«
"Мы готовы к этому. Вы знаете, что мы с удовольствием всегда такие вещи делаем, проводим. Примем всех наших коллег", - добавил президент РФ.
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МоскваРоссияВладимир ПутинБакытжан СагинтаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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