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"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года - РИА Новости, 19.03.2024
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03:20 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/zarplaty-1934136771.html
"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года
"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года - РИА Новости, 19.03.2024
"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года
Пилотный проект по увеличению зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в российских вузах, который начнется с сентября, будет рассчитан на два года и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T03:20
2024-03-19T03:20
россия
валерий фальков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пилотный проект по увеличению зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в российских вузах, который начнется с сентября, будет рассчитан на два года и охватит несколько десятков вузов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах и начать внедрять их уже с 1 сентября нынешнего года в пилотном режиме. "Вначале предстоит пилотная часть. "Пилот" начнется уже с 1 сентября, он рассчитан на два года. Основные параметры этого нам сейчас поручено проработать. И мы благодарны президенту за это предложение", - сказал Фальков. "Cейчас мы смотрим параметры этого проекта. "Пилот" будет касаться, наверное, нескольких десятков вузов", - отметил министр. Также предстоит определить дисциплины, преподавателям которых будут повышаться зарплаты – дело в том, что сегодня законодательного определения фундаментальных дисциплин нет, добавил Фальков. "Но все понимают, что, как правило, это ядро высшего образования, это, как правило, первый-второй курс. Но не все дисциплины туда войдут. Очевидно, что ряд дисциплин на первом и на втором курсе носят прикладной характер и, конечно, к числу фундаментальных их относить было бы неразумно. Поэтому мы сейчас с коллегами из университетов эту большую работу проделаем и предложим свое видение. А в последующем, конечно, будем масштабировать это в целом на всю систему высшего образования в России", - сказал министр.
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россия, валерий фальков, владимир путин, общество
Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Общество
"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года

Фальков: "пилот" по зарплате лекторам фундаментальных предметов займет два года

© РИА Новости / Евгений Филиппов | Перейти в медиабанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пилотный проект по увеличению зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в российских вузах, который начнется с сентября, будет рассчитан на два года и охватит несколько десятков вузов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах и начать внедрять их уже с 1 сентября нынешнего года в пилотном режиме.
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"Вначале предстоит пилотная часть. "Пилот" начнется уже с 1 сентября, он рассчитан на два года. Основные параметры этого нам сейчас поручено проработать. И мы благодарны президенту за это предложение", - сказал Фальков.
"Cейчас мы смотрим параметры этого проекта. "Пилот" будет касаться, наверное, нескольких десятков вузов", - отметил министр.
Также предстоит определить дисциплины, преподавателям которых будут повышаться зарплаты – дело в том, что сегодня законодательного определения фундаментальных дисциплин нет, добавил Фальков.
"Но все понимают, что, как правило, это ядро высшего образования, это, как правило, первый-второй курс. Но не все дисциплины туда войдут. Очевидно, что ряд дисциплин на первом и на втором курсе носят прикладной характер и, конечно, к числу фундаментальных их относить было бы неразумно. Поэтому мы сейчас с коллегами из университетов эту большую работу проделаем и предложим свое видение. А в последующем, конечно, будем масштабировать это в целом на всю систему высшего образования в России", - сказал министр.
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