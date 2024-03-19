https://ria.ru/20240319/zarplaty-1934136771.html

"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года

"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года - РИА Новости, 19.03.2024

"Пилот" по зарплатам лекторам фундаментальных предметов продлится два года

Пилотный проект по увеличению зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в российских вузах, который начнется с сентября, будет рассчитан на два года и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T03:20

2024-03-19T03:20

2024-03-19T03:20

россия

валерий фальков

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b007543251d2664e0871a2355c7cf.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Пилотный проект по увеличению зарплаты преподавателям фундаментальных дисциплин в российских вузах, который начнется с сентября, будет рассчитан на два года и охватит несколько десятков вузов, заявил в интервью РИА Новости министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил правительству определить конкретные параметры по повышению оплаты труда преподавателям фундаментальных дисциплин в вузах и начать внедрять их уже с 1 сентября нынешнего года в пилотном режиме. "Вначале предстоит пилотная часть. "Пилот" начнется уже с 1 сентября, он рассчитан на два года. Основные параметры этого нам сейчас поручено проработать. И мы благодарны президенту за это предложение", - сказал Фальков. "Cейчас мы смотрим параметры этого проекта. "Пилот" будет касаться, наверное, нескольких десятков вузов", - отметил министр. Также предстоит определить дисциплины, преподавателям которых будут повышаться зарплаты – дело в том, что сегодня законодательного определения фундаментальных дисциплин нет, добавил Фальков. "Но все понимают, что, как правило, это ядро высшего образования, это, как правило, первый-второй курс. Но не все дисциплины туда войдут. Очевидно, что ряд дисциплин на первом и на втором курсе носят прикладной характер и, конечно, к числу фундаментальных их относить было бы неразумно. Поэтому мы сейчас с коллегами из университетов эту большую работу проделаем и предложим свое видение. А в последующем, конечно, будем масштабировать это в целом на всю систему высшего образования в России", - сказал министр.

https://ria.ru/20240319/zarplata-1934127917.html

https://ria.ru/20240318/reyting-1933872380.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий фальков, владимир путин, общество