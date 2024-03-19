https://ria.ru/20240319/zakharova-1934198982.html

Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине

Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине - РИА Новости, 19.03.2024

Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине

Президент России Владимир Путин одержал победу на президентских выборах РФ в Германии - Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему, заявила официальный... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:11

2024-03-19T12:11

2024-03-19T12:11

выборы президента россии — 2024

россия

берлин (город)

германия

мария захарова

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

в мире

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал победу на президентских выборах РФ в Германии - Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. "А Путин и там (в Германии - ред.) победил на выборах. Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!", - написала Захарова. Она отметила, что накануне российских выборов за рубежом все силы "западников и проплаченных ими иноагентов были кинуты на создание антироссийской истерии" вокруг посольства России в Берлине. "Именно эта точка должна была стать эпицентром ненависти и злобы в отношении российского государства. Запугивание соотечественников, антироссийская немецкая пропаганда, призывы к "тупому голосованию", оскорбительные плакаты, фейки", - добавила дипломат. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html

https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html

россия

берлин (город)

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, берлин (город), германия, мария захарова, владимир путин, леонид слуцкий (политик), в мире