https://ria.ru/20240319/zakharova-1934198982.html
Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине
Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине - РИА Новости, 19.03.2024
Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине
Президент России Владимир Путин одержал победу на президентских выборах РФ в Германии - Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему, заявила официальный... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:11
2024-03-19T12:11
2024-03-19T12:11
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин одержал победу на президентских выборах РФ в Германии - Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. "А Путин и там (в Германии - ред.) победил на выборах. Они хотели как хуже, а получилось по-нашему!", - написала Захарова. Она отметила, что накануне российских выборов за рубежом все силы "западников и проплаченных ими иноагентов были кинуты на создание антироссийской истерии" вокруг посольства России в Берлине. "Именно эта точка должна была стать эпицентром ненависти и злобы в отношении российского государства. Запугивание соотечественников, антироссийская немецкая пропаганда, призывы к "тупому голосованию", оскорбительные плакаты, фейки", - добавила дипломат. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов 4,31% голосов, Слуцкий - 3,2% голосов, Даванков - 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html
https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html
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РИА Новости
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россия, берлин (город), германия, мария захарова, владимир путин, леонид слуцкий (политик), в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Берлин (город), Германия, Мария Захарова, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), В мире
Захарова прокомментировала итоги выборов президента России в Берлине
Захарова о выборах в Берлине: Запад хотел как хуже, а получилось по-нашему