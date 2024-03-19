https://ria.ru/20240319/zakharova-1934143580.html
Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом
Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом - РИА Новости, 19.03.2024
Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили о намерении не... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:24
2024-03-19T06:24
2024-03-19T06:26
выборы президента россии — 2024
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николай харитонов
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили о намерении не указывать должность президента Владимира Путина в документах."Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (там находится МИД Германии — ред.) — провалы в памяти и острые фобии", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также процитировала строки из произведения Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо".Ограничатся фамилиейМинистерство иностранных дел Германии в понедельник заявило, что после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина."Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на соответствующий вопрос журналиста.Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.Не будет поздравлятьРанее в тот же день заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выбора."У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", — сказала она журналистам.Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в России президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.Результаты выборовВ России в воскресенье завершились трехдневные выборы президента. Владимир Путин с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий — 3,2% голосов, Владислав Даванков — 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.Сам Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
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германия, россия, владимир путин, мария захарова, николай харитонов, в мире
Выборы президента России — 2024, Германия, Россия, Владимир Путин, Мария Захарова, Николай Харитонов, В мире
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила
о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили о намерении не указывать должность президента Владимира Путина в документах.
«
"Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (там находится МИД Германии — ред.) — провалы в памяти и острые фобии", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также процитировала строки из произведения Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо".
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Министерство иностранных дел Германии в понедельник заявило, что после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на соответствующий вопрос журналиста.
Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.
Президент Германии не будет поздравлять Путина с победой на выборах
Ранее в тот же день заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выбора.
"У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", — сказала она журналистам.
Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в России президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.
Медведев поздравил "врагов России" с победой Путина на выборах
В России в воскресенье завершились трехдневные выборы президента. Владимир Путин с 87,28% голосов, Николай Харитонов
набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий
— 3,2% голосов, Владислав Даванков
— 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.
Сам Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах