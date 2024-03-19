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Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:24 19.03.2024 (обновлено: 06:26 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/zakharova-1934143580.html
Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом
Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом - РИА Новости, 19.03.2024
Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили о намерении не... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:24
2024-03-19T06:26
выборы президента россии — 2024
германия
россия
владимир путин
мария захарова
николай харитонов
в мире
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили о намерении не указывать должность президента Владимира Путина в документах."Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (там находится МИД Германии — ред.) — провалы в памяти и острые фобии", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также процитировала строки из произведения Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо".Ограничатся фамилиейМинистерство иностранных дел Германии в понедельник заявило, что после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина."Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на соответствующий вопрос журналиста.Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.Не будет поздравлятьРанее в тот же день заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выбора."У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", — сказала она журналистам.Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в России президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.Результаты выборовВ России в воскресенье завершились трехдневные выборы президента. Владимир Путин с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий — 3,2% голосов, Владислав Даванков — 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.Сам Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
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германия, россия, владимир путин, мария захарова, николай харитонов, в мире
Выборы президента России — 2024, Германия, Россия, Владимир Путин, Мария Захарова, Николай Харитонов, В мире
Захарова ответила на отказ МИД ФРГ называть Путина президентом

Захарова назвала фобией отказ МИД ФРГ указывать Путина президентом в документах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили о намерении не указывать должность президента Владимира Путина в документах.
«
"Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (там находится МИД Германии — ред.) — провалы в памяти и острые фобии", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также процитировала строки из произведения Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо".
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с победой на выборах
Вчера, 11:58

Ограничатся фамилией

Министерство иностранных дел Германии в понедельник заявило, что после прошедших в России выборов намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией президента Российской Федерации Владимира Путина.
"Так, как мы это и в прошлом делали – как "Путина", - ответил в ходе брифинга кабмина страны официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер на соответствующий вопрос журналиста.
Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом, в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте министерства в разделе информации о Российской Федерации Владимир Путин обозначен, как президент и глава государства.
В.Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Президент Германии не будет поздравлять Путина с победой на выборах
17 марта, 22:50

Не будет поздравлять

Ранее в тот же день заместитель представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман заявила, что у правительства Германии есть готовность к общению с Владимиром Путиным, но оно не будет его поздравлять с победой на президентских выбора.
"У нас есть общая готовность, если это будет полезным, говорить и с Путиным, но в данный момент это не планируется", — сказала она журналистам.
Хоффман подчеркнула, что Германия не будет рассматривать прошедшие в России президентские выборы правомерными и поздравлять Путина с победой.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Медведев поздравил "врагов России" с победой Путина на выборах
17 марта, 22:33

Результаты выборов

В России в воскресенье завершились трехдневные выборы президента. Владимир Путин с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Леонид Слуцкий — 3,2% голосов, Владислав Даванков — 3,85% голосов, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.
Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отмечал, что говорить о "нелегитимности" выборов президента России — значит называть "нелегитимными" свыше 87% голосов россиян, это абсурд.
Сам Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с Россией вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Американский экс-разведчик объяснил, что означает победа Путина на выборах
03:05
 
Выборы президента России — 2024ГерманияРоссияВладимир ПутинМария ЗахароваНиколай ХаритоновВ мире
 
 
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