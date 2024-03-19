Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/yazyk-1934232620.html
СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка
СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка - РИА Новости, 19.03.2024
СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка
Власти Украины планируют направить 201 миллион долларов на развитие украинского языка, сообщает во вторник издание "Главком". РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:02
2024-03-19T14:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
русский язык в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Власти Украины планируют направить 201 миллион долларов на развитие украинского языка, сообщает во вторник издание "Главком". Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление последствий русификации", сообщало 15 марта минкультуры страны. "Ориентировочный объем финансирования программы составляет 7,8 миллиарда гривен (201 миллион долларов), из которых госбюджет покрывает 7,6 миллиарда гривен (195,8 миллиона долларов), 200 миллионов гривен (порядка 5,2 миллиона долларов) поступят из местных бюджетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20240225/odessa-1929406976.html
https://ria.ru/20240130/lvov-1924388691.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, русский язык в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Русский язык в мире
СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка

"Главком": Украина хочет направить 201 миллион долларов на развитие госязыка

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Власти Украины планируют направить 201 миллион долларов на развитие украинского языка, сообщает во вторник издание "Главком".
Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление последствий русификации", сообщало 15 марта минкультуры страны.
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
В Госдуме высказались об идее изменить написание Одессы
25 февраля, 17:33
"Ориентировочный объем финансирования программы составляет 7,8 миллиарда гривен (201 миллион долларов), из которых госбюджет покрывает 7,6 миллиарда гривен (195,8 миллиона долларов), 200 миллионов гривен (порядка 5,2 миллиона долларов) поступят из местных бюджетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Власти Львовской области отчитались о завершении "декоммунизации" в регионе
30 января, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРусский язык в мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала