https://ria.ru/20240319/yazyk-1934232620.html

СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка

СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: на Украине хотят потратить 200 миллионов долларов на развитие языка

Власти Украины планируют направить 201 миллион долларов на развитие украинского языка, сообщает во вторник издание "Главком". РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:02

2024-03-19T14:02

2024-03-19T14:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Власти Украины планируют направить 201 миллион долларов на развитие украинского языка, сообщает во вторник издание "Главком". Правительство Украины одобрило разработанную министерством культуры программу по развитию украинского языка до 2030 года, которая направлена на "преодоление последствий русификации", сообщало 15 марта минкультуры страны. "Ориентировочный объем финансирования программы составляет 7,8 миллиарда гривен (201 миллион долларов), из которых госбюджет покрывает 7,6 миллиарда гривен (195,8 миллиона долларов), 200 миллионов гривен (порядка 5,2 миллиона долларов) поступят из местных бюджетов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Летом 2022 года власти на Украине приняли закон, запрещающий русскую музыку в украинских медиа и общественных местах. Принятый документ предусматривает также запрет гастролей для исполнителей - граждан России. Исключение может быть сделано для российских музыкантов, осуждающих спецоперацию РФ на Украине. Кроме того, в прошлом году украинский парламент принял закон, запрещающий распространение и ввоз книг из России. При этом для изданий на русском языке, ввозимых из других стран, был введен "разрешительный порядок", который позволяет проверять их содержание на наличие "антиукраинской пропаганды". Также с начала 2023 года на Украине введен запрет на издательство и распространение книг авторства граждан РФ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20240225/odessa-1929406976.html

https://ria.ru/20240130/lvov-1924388691.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, русский язык в мире