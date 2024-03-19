https://ria.ru/20240319/yadernoe_vooruzhenie-1934129031.html

В миссии России при ООН раскритиковали идею немедленного отказа от ЯО

В миссии России при ООН раскритиковали идею немедленного отказа от ЯО - РИА Новости, 19.03.2024

В миссии России при ООН раскритиковали идею немедленного отказа от ЯО

Идея немедленного и безусловного отказа от ядерных вооружений является контрпродуктивной, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:49

2024-03-19T00:49

2024-03-19T00:49

россия

дмитрий полянский

оон

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ООН, 19 мар – РИА Новости. Идея немедленного и безусловного отказа от ядерных вооружений является контрпродуктивной, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский. "Конечно, мы все хотели бы в один день проснуться в мире, в котором нет конфликтов и отсутствуют стратегические риски. Неизменно разделяем благородную цель построения мира, свободного от ядерного оружия", - сказал Полянский. Однако пока, по его словам, она видится весьма отдаленной перспективой. "Обладание ядерным оружием на данном этапе является важным фактором поддержания стратегического баланса. Необходимо понимать, что разрушение этого баланса погрузит мир в хаос бесконечных войн и попыток силой установить гегемонию", - подчеркнул он. По его словам, реальный прогресс на пути ядерного разоружения можно обеспечить только на основе выверенных поэтапных мер, не противоречащих принципу ненанесения ущерба чьей-либо безопасности и усилиям по поддержанию стратегического баланса. "Необходимо придерживаться комплексного подхода и действовать в соответствии с буквой и духом статьи VI ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия - ред.), не пытаясь "вычленить" отдельные элементы из целостного контекста всеобщего и полного разоружения. При этом ответственность за "оздоровление" международной обстановки и, как следствие, реализацию "разоруженческих" положений договора несут как ядерные, так и неядерные государства", - отметил дипломат. По его словам, короткого пути к "ядерному нулю" не существует. Этой цели не добиться ни сиюминутным объявлением ядерного оружия "вне закона", ни попытками установить сроки избавления от него, добавил он. "Как можно спрогнозировать, когда человечество будет готово навсегда отказаться от военных методов разрешения противоречий? Ответа на этот вопрос никто не знает. Поэтому идея немедленного безусловного отказа от ядерных вооружений, заложенная в Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), контрпродуктивна, ошибочна и в нынешних условиях по сути является не чем иным, как популизмом", - подчеркнул Полянский. Такой подход, по его словам, не учитывающий реалии стратегической стабильности и интересы безопасности ядерных стран, ведет к нарастанию противоречий между государствами и подрывает авторитет ДНЯО.

https://ria.ru/20240313/oruzhie-1932694443.html

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