https://ria.ru/20240319/vyzovy-1934238257.html
Вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системности, заявил Путин
Вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системности, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024
Вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системности, заявил Путин
Вызовы, с которыми сталкивается Россия требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:20
2024-03-19T14:20
2024-03-19T14:50
россия
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вызовы, с которыми сталкивается Россия требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности."Вызовы, с которыми мы сталкиваемся <...> требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям", - сообщил Путин.
https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html
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россия, владимир путин
Вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системности, заявил Путин
Путин: вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системной работы