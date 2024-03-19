https://ria.ru/20240319/vyzovy-1934238257.html

Вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системности, заявил Путин

Вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системности, заявил Путин - РИА Новости, 19.03.2024

Вызовы, с которыми сталкивается Россия, требуют системности, заявил Путин

Вызовы, с которыми сталкивается Россия требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:20

2024-03-19T14:20

2024-03-19T14:50

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927846531_868:789:3051:2017_1920x0_80_0_0_6ab16c6098adf3e76b4d4cf11c2364d9.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Вызовы, с которыми сталкивается Россия требуют последовательной и системной работы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заедания коллегии Федеральной службы безопасности."Вызовы, с которыми мы сталкиваемся <...> требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям", - сообщил Путин.

https://ria.ru/20240319/putin-1934242864.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин