Миллиардер из США усомнился в умственном состоянии Байдена

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Американский миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц заявил, что на предстоящих президентских выборах в США предпочтет голосовать за экс-президента страны Дональда Трампа, а не за действующего лидера Джо Байдена из-за его "пугающего умственного состояния", сообщает газета Financial Times со ссылкой на его слова. Как заявил Пельтц в интервью Financial Times, его "разворот" в сторону Трампа от части связан с опасениями по поводу пригодности 81-летнего Байдена к посту главы государства. "Умственное состояние президента США действительно пугающее", - заявил он. Миллиардер также выразил обеспокоенность по поводу роста иммиграции в США при Байдене, заявив, что страна "деградирует". По сведениям газеты, Пельтц рассказал, что не знает, что творится у Байдена в голове и "кто говорит от его имени". При этом он отметил, что не будет радоваться, если президентом станет Трамп, и сказал, что еще не принял решение о спонсировании его избирательной кампании. Как отмечает Financial Times, миллиардер является одним из соседей Трампа в Палм-Бич и знает его уже несколько десятилетий. При этом Пельтц заявил, что "давно" не разговаривал с экс-президентом . Как пишет издание, Пельтц финансировал предвыборную кампанию сенатора от штата Южная Каролина Тима Скотта, прежде чем тот выбыл из гонки. Сам Пельтц считает, что опасения по поводу роста миграции в США заставили его повернуться к Трампу. Как пишет издание, в 2020 году Пельтц поддерживал Трампа, однако после штурма Капитолия его сторонниками в январе 2021 года заявил, что "сожалеет", что поддерживал бывшего президента. Трамп и нынешний президент США Джо Байден являются наиболее вероятными кандидатами от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября 2024 года. Байден - старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока - 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости. В последние недели проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

