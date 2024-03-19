https://ria.ru/20240319/vremya_geroev-1934142986.html

Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев"

Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев" - РИА Новости, 19.03.2024

Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев"

Министерство науки и высшего образования РФ готово принять участие в кадровой программе "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T06:15

2024-03-19T06:15

2024-03-19T06:15

россия

валерий фальков

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ готово принять участие в кадровой программе "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Программа стартовала 1 марта. Она будет реализовываться на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС. "Мы сегодня очень активно работаем по всем трекам, которые реализует президентская Академия народного хозяйства и государственной службы. И, конечно, с удовольствием примем участие в новой программе, потому что сфера исследований и технологий будет частью обучения в ее рамках", - сказал Фальков. "Мы не только со своей стороны покажем и расскажем необходимое, но и с удовольствием послушаем тех, кто будет учиться по программе. Очень рассчитываем, что часть тех, кто закончит программу, придет к нам и будет вместе с нами работать", - добавил министр.

https://ria.ru/20240318/proekt-1933860000.html

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россия, валерий фальков, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, общество