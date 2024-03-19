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Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев" - РИА Новости, 19.03.2024
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06:15 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/vremya_geroev-1934142986.html
Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев"
Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев" - РИА Новости, 19.03.2024
Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев"
Министерство науки и высшего образования РФ готово принять участие в кадровой программе "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции,... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T06:15
2024-03-19T06:15
россия
валерий фальков
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ готово принять участие в кадровой программе "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Программа стартовала 1 марта. Она будет реализовываться на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС. "Мы сегодня очень активно работаем по всем трекам, которые реализует президентская Академия народного хозяйства и государственной службы. И, конечно, с удовольствием примем участие в новой программе, потому что сфера исследований и технологий будет частью обучения в ее рамках", - сказал Фальков. "Мы не только со своей стороны покажем и расскажем необходимое, но и с удовольствием послушаем тех, кто будет учиться по программе. Очень рассчитываем, что часть тех, кто закончит программу, придет к нам и будет вместе с нами работать", - добавил министр.
https://ria.ru/20240318/proekt-1933860000.html
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россия, валерий фальков, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, общество
Россия, Валерий Фальков, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Общество
Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев"

Фальков: Минобрнауки готово принять участие в кадровой программе "Время героев"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВход в здание министерства образования и науки РФ
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Министерство науки и высшего образования РФ готово принять участие в кадровой программе "Время героев" для участников и ветеранов специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков.
В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о старте новой специальной кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Программа стартовала 1 марта. Она будет реализовываться на базе мастерской "Сенеж" со стороны высшей школы госуправления РАНХиГС.
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"Мы сегодня очень активно работаем по всем трекам, которые реализует президентская Академия народного хозяйства и государственной службы. И, конечно, с удовольствием примем участие в новой программе, потому что сфера исследований и технологий будет частью обучения в ее рамках", - сказал Фальков.
"Мы не только со своей стороны покажем и расскажем необходимое, но и с удовольствием послушаем тех, кто будет учиться по программе. Очень рассчитываем, что часть тех, кто закончит программу, придет к нам и будет вместе с нами работать", - добавил министр.
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