https://ria.ru/20240319/voronezh-1934159218.html
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома - РИА Новости, 19.03.2024
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома
Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:44
2024-03-19T09:44
2024-03-19T09:44
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram- канале. Как ранее сообщал губернатор области Александр Гусев, ночью силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежем. "Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания", - написал Кстенин. Кроме того, "пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения". По словам мэра, управа района определит объемы ущерба, а последствия будут оперативно устранены.
https://ria.ru/20240319/reaper-1934128459.html
https://ria.ru/20240318/snaryad-1934083982.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома и автомобили