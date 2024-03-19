https://ria.ru/20240319/voronezh-1934159218.html

В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома

В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома - РИА Новости, 19.03.2024

В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома

Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:44

2024-03-19T09:44

2024-03-19T09:44

происшествия

воронеж

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram- канале. Как ранее сообщал губернатор области Александр Гусев, ночью силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежем. "Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания", - написал Кстенин. Кроме того, "пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения". По словам мэра, управа района определит объемы ущерба, а последствия будут оперативно устранены.

https://ria.ru/20240319/reaper-1934128459.html

https://ria.ru/20240318/snaryad-1934083982.html

воронеж

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)