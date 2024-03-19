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В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома - РИА Новости, 19.03.2024
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09:44 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/voronezh-1934159218.html
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома - РИА Новости, 19.03.2024
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома
Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:44
2024-03-19T09:44
происшествия
воронеж
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram- канале. Как ранее сообщал губернатор области Александр Гусев, ночью силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежем. "Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания", - написал Кстенин. Кроме того, "пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения". По словам мэра, управа района определит объемы ущерба, а последствия будут оперативно устранены.
https://ria.ru/20240319/reaper-1934128459.html
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происшествия, воронеж, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома

В Воронеже из-за сбитого беспилотника повреждены два дома и автомобили

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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ВОРОНЕЖ, 19 мар - РИА Новости. Остекление двух жилых домов и дошкольного учреждения, несколько автомобилей и нежилые здания получили повреждения в результате падения сбитого беспилотника в Воронеже, сообщил мэр города Вадим Кстенин в своем Telegram- канале.
Как ранее сообщал губернатор области Александр Гусев, ночью силы ПВО перехватили беспилотник над Воронежем.
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"Повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания", - написал Кстенин.
Кроме того, "пострадало и остекление нескольких окон одного дошкольного учреждения".
По словам мэра, управа района определит объемы ущерба, а последствия будут оперативно устранены.
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