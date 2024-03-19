https://ria.ru/20240319/volodin-1934237600.html

Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным

Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным - РИА Новости, 19.03.2024

Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным

Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал "обиженным" западным лидерам, за которых в их странах уже никто не голосует, записаться в приемную президента РФ... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:19

2024-03-19T14:19

2024-03-19T15:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

европа

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914769828_0:93:2880:1713_1920x0_80_0_0_c652cb461793e71dcbd471cd0127737e.jpg

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал "обиженным" западным лидерам, за которых в их странах уже никто не голосует, записаться в приемную президента РФ Владимира Путина, чтобы извиниться и рассказать о своих грехах, а также поздравить президента с результатами выборов. "Правильно было бы посоветовать этим европейским лидерам, которые обиделись, надулись, у них нет такой популярности в своих странах, за них уже никто не голосует… надо как можно быстрее встать в очередь в приемную к нашему президенту, прийти, извиниться, поздравить, о всех своих грехах рассказать, которые они наделали", - сказал он на пленарном заседании. Володин посоветовал европейским лидерам делать это как можно скорее, "потому что потом их не только Гаага ждёт, но и многое другое, творят они не думая"."А можно рассмотреть (возможность судебного процесса - ред.) и в каких-то африканских странах, где они там много чего понаделали. Тем более, у них (в африканских странах) есть разные обычаи, которые дошли до нынешнего времени, некоторые, может, о них вспомнят, глядя на их (европейцев - ред.) холёные лица", - добавил он.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.

https://ria.ru/20240319/vybory-1934109915.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, европа, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, леонид слуцкий (политик)