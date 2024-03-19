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Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным - РИА Новости, 19.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:19 19.03.2024 (обновлено: 15:56 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/volodin-1934237600.html
Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным
Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным - РИА Новости, 19.03.2024
Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным
Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал "обиженным" западным лидерам, за которых в их странах уже никто не голосует, записаться в приемную президента РФ... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:19
2024-03-19T15:56
выборы президента россии — 2024
политика
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европа
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал "обиженным" западным лидерам, за которых в их странах уже никто не голосует, записаться в приемную президента РФ Владимира Путина, чтобы извиниться и рассказать о своих грехах, а также поздравить президента с результатами выборов. "Правильно было бы посоветовать этим европейским лидерам, которые обиделись, надулись, у них нет такой популярности в своих странах, за них уже никто не голосует… надо как можно быстрее встать в очередь в приемную к нашему президенту, прийти, извиниться, поздравить, о всех своих грехах рассказать, которые они наделали", - сказал он на пленарном заседании. Володин посоветовал европейским лидерам делать это как можно скорее, "потому что потом их не только Гаага ждёт, но и многое другое, творят они не думая"."А можно рассмотреть (возможность судебного процесса - ред.) и в каких-то африканских странах, где они там много чего понаделали. Тем более, у них (в африканских странах) есть разные обычаи, которые дошли до нынешнего времени, некоторые, может, о них вспомнят, глядя на их (европейцев - ред.) холёные лица", - добавил он.Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
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политика, россия, европа, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Европа, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик)
Володин предложил "обиженным" лидерам Европы извиниться перед Путиным

Володин предложил лидерам Европы записаться на прием к Путину и извиниться

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин посоветовал "обиженным" западным лидерам, за которых в их странах уже никто не голосует, записаться в приемную президента РФ Владимира Путина, чтобы извиниться и рассказать о своих грехах, а также поздравить президента с результатами выборов.
«
"Правильно было бы посоветовать этим европейским лидерам, которые обиделись, надулись, у них нет такой популярности в своих странах, за них уже никто не голосует… надо как можно быстрее встать в очередь в приемную к нашему президенту, прийти, извиниться, поздравить, о всех своих грехах рассказать, которые они наделали", - сказал он на пленарном заседании.
Володин посоветовал европейским лидерам делать это как можно скорее, "потому что потом их не только Гаага ждёт, но и многое другое, творят они не думая".
"А можно рассмотреть (возможность судебного процесса - ред.) и в каких-то африканских странах, где они там много чего понаделали. Тем более, у них (в африканских странах) есть разные обычаи, которые дошли до нынешнего времени, некоторые, может, о них вспомнят, глядя на их (европейцев - ред.) холёные лица", - добавил он.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. Официальные итоги выборов ЦИК подведет на специальном заседании 21 марта.
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