Рейтинг@Mail.ru
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/voennye-1934198369.html
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ
Западные военнослужащие все чаще оставляют воинскую службу, и власти в этих странах пытаются найти способы борьбы с оттоком военных, пишет издание Politico. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:07
2024-03-19T12:07
в мире
германия
франция
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_217:59:3016:1634_1920x0_80_0_0_914e9d82fe9a9c31d6f25668eba9ff63.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Западные военнослужащие все чаще оставляют воинскую службу, и власти в этих странах пытаются найти способы борьбы с оттоком военных, пишет издание Politico. "Речь больше идет не столько о привлечении новых солдат, сколько о том, чтобы убедить действующих военных не уходить", - пишет издание. В качестве примера издание приводит случаи Германии, где число военных снизилось в 2023 году более чем на 1,5 тысячи, Франции, где военные стали служить в среднем на год меньше, и Британии, где недобор военных превысил 1 тысячу. В ряде стран на фоне такой ситуации пытаются прибегнуть к новым мерам. Так, например, в Хорватии думают о возвращении призыва, а в Дании размышляют о привлечении к службе женщин. В странах с профессиональной армией пытаются сделать службу более привлекательной, хотя, как отмечает издание, это не так и просто, учитывая низкий уровень безработицы, жесткое соперничество с частным сектором и распространенность удаленной работы. И даже деньги не всегда останавливают отбой военных, пишет Politico. Так, во Франции думают увеличить пенсии и зарплаты для военных, однако проблема в непривлекательных условиях службы, в частности в долгом отсутствии дома и постоянных переработках, остается. В Германии, где в рамках мер по укреплению обороны хотят довести численность своих ВС до 203 тысяч к 2030 году, по данным издания, набор кадров тоже едет очень медленно.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929972372_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_5ee290d2bfaeeb9383e881649e1a3cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, евросоюз, нато
В мире, Германия, Франция, Евросоюз, НАТО
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ

Politico: в странах Запада военные все чаще оставляют службу

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военнослужащие во время учений
Французские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Западные военнослужащие все чаще оставляют воинскую службу, и власти в этих странах пытаются найти способы борьбы с оттоком военных, пишет издание Politico.
"Речь больше идет не столько о привлечении новых солдат, сколько о том, чтобы убедить действующих военных не уходить", - пишет издание.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
08:00
В качестве примера издание приводит случаи Германии, где число военных снизилось в 2023 году более чем на 1,5 тысячи, Франции, где военные стали служить в среднем на год меньше, и Британии, где недобор военных превысил 1 тысячу.
В ряде стран на фоне такой ситуации пытаются прибегнуть к новым мерам. Так, например, в Хорватии думают о возвращении призыва, а в Дании размышляют о привлечении к службе женщин. В странах с профессиональной армией пытаются сделать службу более привлекательной, хотя, как отмечает издание, это не так и просто, учитывая низкий уровень безработицы, жесткое соперничество с частным сектором и распространенность удаленной работы.
И даже деньги не всегда останавливают отбой военных, пишет Politico. Так, во Франции думают увеличить пенсии и зарплаты для военных, однако проблема в непривлекательных условиях службы, в частности в долгом отсутствии дома и постоянных переработках, остается. В Германии, где в рамках мер по укреплению обороны хотят довести численность своих ВС до 203 тысяч к 2030 году, по данным издания, набор кадров тоже едет очень медленно.
Французский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Европа дала задний ход
6 марта, 08:00
 
В миреГерманияФранцияЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала