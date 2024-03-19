https://ria.ru/20240319/voennye-1934198369.html
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ - РИА Новости, 19.03.2024
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ
Западные военнослужащие все чаще оставляют воинскую службу, и власти в этих странах пытаются найти способы борьбы с оттоком военных, пишет издание Politico. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:07
2024-03-19T12:07
2024-03-19T12:07
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Западные военнослужащие все чаще оставляют воинскую службу, и власти в этих странах пытаются найти способы борьбы с оттоком военных, пишет издание Politico. "Речь больше идет не столько о привлечении новых солдат, сколько о том, чтобы убедить действующих военных не уходить", - пишет издание. В качестве примера издание приводит случаи Германии, где число военных снизилось в 2023 году более чем на 1,5 тысячи, Франции, где военные стали служить в среднем на год меньше, и Британии, где недобор военных превысил 1 тысячу. В ряде стран на фоне такой ситуации пытаются прибегнуть к новым мерам. Так, например, в Хорватии думают о возвращении призыва, а в Дании размышляют о привлечении к службе женщин. В странах с профессиональной армией пытаются сделать службу более привлекательной, хотя, как отмечает издание, это не так и просто, учитывая низкий уровень безработицы, жесткое соперничество с частным сектором и распространенность удаленной работы. И даже деньги не всегда останавливают отбой военных, пишет Politico. Так, во Франции думают увеличить пенсии и зарплаты для военных, однако проблема в непривлекательных условиях службы, в частности в долгом отсутствии дома и постоянных переработках, остается. В Германии, где в рамках мер по укреплению обороны хотят довести численность своих ВС до 203 тысяч к 2030 году, по данным издания, набор кадров тоже едет очень медленно.
https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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РИА Новости
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в мире, германия, франция, евросоюз, нато
В мире, Германия, Франция, Евросоюз, НАТО
На Западе ищут способы борьбы с оттоком военных из армий, пишут СМИ
Politico: в странах Запада военные все чаще оставляют службу