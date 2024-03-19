https://ria.ru/20240319/voenkory-1934357080.html
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам - РИА Новости, 20.03.2024
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, которые... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:41
2024-03-19T23:41
2024-03-20T10:29
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, которые работают в зоне СВО. "Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект… Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий", - сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир путин
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Владимир Путин
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам
Слуцкий на встрече с Путиным предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам