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Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам - РИА Новости, 20.03.2024
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23:41 19.03.2024 (обновлено: 10:29 20.03.2024)
https://ria.ru/20240319/voenkory-1934357080.html
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам - РИА Новости, 20.03.2024
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, которые... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-19T23:41
2024-03-20T10:29
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, которые работают в зоне СВО. "Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект… Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий", - сообщил Слуцкий.
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
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общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, владимир путин
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Владимир Путин
Слуцкий предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам

Слуцкий на встрече с Путиным предложил выдавать удостоверения ветерана военкорам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает начало встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 марта 2024
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает начало встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает начало встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 19 марта 2024
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил выдавать удостоверения ветерана боевых действий военкорам, которые работают в зоне СВО.
"Скажу относительно военкоров. Внесем законопроект… Военкоры у нас должны иметь статус ветеранов боевых действий", - сообщил Слуцкий.
Участник специальной военной операции держит удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты
Вчера, 10:50
 
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРВладимир Путин
 
 
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