https://ria.ru/20240319/voda-1934288836.html

Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды

Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды - РИА Новости, 19.03.2024

Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды

Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T17:13

2024-03-19T17:13

2024-03-19T17:13

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения. "Совместно с волонтерами из Глазуновка ZOV посетили Липецкую область. В городе Задонск мы встретились с атаманом Казачьего округа, который в свою очередь смог организовать нам погрузку 3000 литров бутилированной воды для солдат на фронт", – сообщили в пресс-службе Народного фронта в Орловской области. Отмечается, что в ближайшее время машина уедет к военнослужащим в зону специальной военной операции. "Мы уверены, что вода – это источник силы, и для солдат это будет отличное подспорье в трудное время", – поделился мнением руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого цитирует пресс-служба. Глазуновка – поселок городского типа в Орловской области.

https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

орловская область, сво, общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь, благотворительность