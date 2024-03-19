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Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды - РИА Новости, 19.03.2024
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17:13 19.03.2024
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Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды
Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды - РИА Новости, 19.03.2024
Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды
Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:13
2024-03-19T17:13
надежные люди
орловская область
сво
общероссийский народный фронт
гуманитарная помощь
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения. "Совместно с волонтерами из Глазуновка ZOV посетили Липецкую область. В городе Задонск мы встретились с атаманом Казачьего округа, который в свою очередь смог организовать нам погрузку 3000 литров бутилированной воды для солдат на фронт", – сообщили в пресс-службе Народного фронта в Орловской области. Отмечается, что в ближайшее время машина уедет к военнослужащим в зону специальной военной операции. "Мы уверены, что вода – это источник силы, и для солдат это будет отличное подспорье в трудное время", – поделился мнением руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого цитирует пресс-служба. Глазуновка – поселок городского типа в Орловской области.
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орловская область, сво, общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Орловская область, СВО, Общероссийский народный фронт, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды

© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиОрловский Народный фронт подготовил для бойцов спецоперации 3 тысячи литров воды
Орловский Народный фронт подготовил для бойцов спецоперации 3 тысячи литров воды
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Орловский Народный фронт подготовил для бойцов спецоперации 3 тысячи литров воды
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения.
"Совместно с волонтерами из Глазуновка ZOV посетили Липецкую область. В городе Задонск мы встретились с атаманом Казачьего округа, который в свою очередь смог организовать нам погрузку 3000 литров бутилированной воды для солдат на фронт", – сообщили в пресс-службе Народного фронта в Орловской области.
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской областиОрловский Народный фронт подготовил для бойцов спецоперации 3 тысячи литров воды
Орловский Народный фронт подготовил для бойцов спецоперации 3 тысячи литров воды
© Фото предоставлено пресс-службой отделения Народного фронта в Орловской области
Орловский Народный фронт подготовил для бойцов спецоперации 3 тысячи литров воды
Отмечается, что в ближайшее время машина уедет к военнослужащим в зону специальной военной операции.
"Мы уверены, что вода – это источник силы, и для солдат это будет отличное подспорье в трудное время", – поделился мнением руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого цитирует пресс-служба.
Глазуновка – поселок городского типа в Орловской области.
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Надежные людиОрловская областьСВООбщероссийский народный фронтГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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