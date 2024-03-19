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Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды
Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды - РИА Новости, 19.03.2024
Орловский Народный фронт отправит в зону СВО 3 тысячи литров воды
Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T17:13
2024-03-19T17:13
2024-03-19T17:13
надежные люди
орловская область
сво
общероссийский народный фронт
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благотворительность
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения. "Совместно с волонтерами из Глазуновка ZOV посетили Липецкую область. В городе Задонск мы встретились с атаманом Казачьего округа, который в свою очередь смог организовать нам погрузку 3000 литров бутилированной воды для солдат на фронт", – сообщили в пресс-службе Народного фронта в Орловской области. Отмечается, что в ближайшее время машина уедет к военнослужащим в зону специальной военной операции. "Мы уверены, что вода – это источник силы, и для солдат это будет отличное подспорье в трудное время", – поделился мнением руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого цитирует пресс-служба. Глазуновка – поселок городского типа в Орловской области.
https://ria.ru/20240319/avtomobili-1934251842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, сво, общероссийский народный фронт, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Орловская область, СВО, Общероссийский народный фронт, Гуманитарная помощь, Благотворительность
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Орловский Народный фронт подготовил к отправке бойцам спецоперации 3 тысячи литров воды, в скором времени груз доставят к месту назначения.
"Совместно с волонтерами из Глазуновка ZOV посетили Липецкую область. В городе Задонск мы встретились с атаманом Казачьего округа, который в свою очередь смог организовать нам погрузку 3000 литров бутилированной воды для солдат на фронт", – сообщили в пресс-службе Народного фронта в Орловской области
.
Отмечается, что в ближайшее время машина уедет к военнослужащим в зону специальной военной операции.
"Мы уверены, что вода – это источник силы, и для солдат это будет отличное подспорье в трудное время", – поделился мнением руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области Владимир Филонов, слова которого цитирует пресс-служба.
Глазуновка – поселок городского типа в Орловской области.
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