https://ria.ru/20240319/vkusvill-1934324087.html

"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта

"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта - РИА Новости, 19.03.2024

"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта

Ритейлер "ВкусВилл" до 20 марта включительно отключил свою доставку в Белгороде, при этом магазины сети работают штатно - дальнейшие решения будут приниматься... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T19:18

2024-03-19T19:18

2024-03-19T22:10

вкусвилл

белгород

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ритейлер "ВкусВилл" до 20 марта включительно отключил свою доставку в Белгороде, при этом магазины сети работают штатно - дальнейшие решения будут приниматься исходя из ситуации, сообщили РИА Новости в компании."В городе открыты 4 торговые точки, все работают в штатном режиме. До 20 марта включительно отключена наша доставка по городу, далее будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации", - заявили там, отвечая на вопрос о работе в Белгороде.Ритейлер отметил, что пока магазины закрывать не планирует, однако решения принимаются, "отталкиваясь от ситуации".Также в компании уточнили, что речь идет про бесплатную доставку для покупателей по городу. В свою очередь поставки продукции с распределительных центров идут в штатном режиме, "продукция в магазинах есть".

https://ria.ru/20240319/kenguru-1934298819.html

https://ria.ru/20240319/belgorod-1934315959.html

белгород

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вкусвилл, белгород