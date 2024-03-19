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"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта - РИА Новости, 19.03.2024
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19:18 19.03.2024 (обновлено: 22:10 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/vkusvill-1934324087.html
"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта
"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта - РИА Новости, 19.03.2024
"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта
Ритейлер "ВкусВилл" до 20 марта включительно отключил свою доставку в Белгороде, при этом магазины сети работают штатно - дальнейшие решения будут приниматься... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T19:18
2024-03-19T22:10
вкусвилл
белгород
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ритейлер "ВкусВилл" до 20 марта включительно отключил свою доставку в Белгороде, при этом магазины сети работают штатно - дальнейшие решения будут приниматься исходя из ситуации, сообщили РИА Новости в компании."В городе открыты 4 торговые точки, все работают в штатном режиме. До 20 марта включительно отключена наша доставка по городу, далее будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации", - заявили там, отвечая на вопрос о работе в Белгороде.Ритейлер отметил, что пока магазины закрывать не планирует, однако решения принимаются, "отталкиваясь от ситуации".Также в компании уточнили, что речь идет про бесплатную доставку для покупателей по городу. В свою очередь поставки продукции с распределительных центров идут в штатном режиме, "продукция в магазинах есть".
https://ria.ru/20240319/kenguru-1934298819.html
https://ria.ru/20240319/belgorod-1934315959.html
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вкусвилл, белгород
ВкусВилл, Белгород
"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта

"ВкусВилл" отключил доставку в Белгороде до 20 марта включительно

© Изображение предоставлено магазином ВкусВиллВкусвилл
Вкусвилл
© Изображение предоставлено магазином ВкусВилл
Вкусвилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Ритейлер "ВкусВилл" до 20 марта включительно отключил свою доставку в Белгороде, при этом магазины сети работают штатно - дальнейшие решения будут приниматься исходя из ситуации, сообщили РИА Новости в компании.
«
"В городе открыты 4 торговые точки, все работают в штатном режиме. До 20 марта включительно отключена наша доставка по городу, далее будем принимать решение, исходя из складывающейся ситуации", - заявили там, отвечая на вопрос о работе в Белгороде.
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Ритейлер отметил, что пока магазины закрывать не планирует, однако решения принимаются, "отталкиваясь от ситуации".
Также в компании уточнили, что речь идет про бесплатную доставку для покупателей по городу. В свою очередь поставки продукции с распределительных центров идут в штатном режиме, "продукция в магазинах есть".
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