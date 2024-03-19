https://ria.ru/20240319/veterany-1934356365.html
Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов
Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов - РИА Новости, 19.03.2024
Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать агентство по делам ветеранов. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T23:35
2024-03-19T23:35
2024-03-19T23:35
общество
россия
сергей миронов
владимир путин
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать агентство по делам ветеранов. "Мы предлагаем создать агентство по делам ветеранов", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом во вторник. Миронов отметил, что многое уже сделано, великолепно работает фонд "Защитники Отечества", но в России есть еще ветераны Афганской войны и чеченских кампаний, и у них не все проблемы решены.
https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html
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общество, россия, сергей миронов, владимир путин
Общество, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов
Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать агентство по делам ветеранов.
"Мы предлагаем создать агентство по делам ветеранов", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом во вторник.
Миронов отметил, что многое уже сделано, великолепно работает фонд "Защитники Отечества", но в России есть еще ветераны Афганской войны и чеченских кампаний, и у них не все проблемы решены.
Удостоверения ветерана будут выдавать в виде пластиковой карты