https://ria.ru/20240319/veterany-1934356365.html

Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов

Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов - РИА Новости, 19.03.2024

Миронов предложил Путину создать агентство по делам ветеранов

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать агентство по делам ветеранов. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T23:35

2024-03-19T23:35

2024-03-19T23:35

общество

россия

сергей миронов

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов предложил президенту России Владимиру Путину создать агентство по делам ветеранов. "Мы предлагаем создать агентство по делам ветеранов", - сказал Миронов в ходе встречи лидеров парламентских фракций с президентом во вторник. Миронов отметил, что многое уже сделано, великолепно работает фонд "Защитники Отечества", но в России есть еще ветераны Афганской войны и чеченских кампаний, и у них не все проблемы решены.

https://ria.ru/20240319/veterany-1934173157.html

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2024

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общество, россия, сергей миронов, владимир путин